新华社北京12月3日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平2日在北京向2021年“读懂中国”国际会议（广州）开幕式发表视频致辞。多国人士表示，习近平主席的致辞阐明中国共产党百年奋斗对世界发展的重大意义。读懂今日中国，必须读懂中国共产党。中国共产党治党治国经验、智慧值得学习借鉴，各国应团结一心积极推动构建人类命运共同体。

埃及前驻华大使马哈茂德·阿拉姆认为，当今世界，读懂中国非常重要。习近平主席的致辞和此次会议的举办，对推动中国同世界各国沟通交流具有非常重要的意义，也展示了中国共产党领导中国不断发展繁荣的坚定决心和中国发展对世界的深远影响。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔说，中国共产党“一直是塑造我们今天所知的中国的领导力量”，这是一个一直以人民为中心的政党，领导中国战胜了一系列挑战、不断发展。读懂中国共产党，才能读懂今日中国社会的发展、中国的价值观和愿景。

沙特阿拉伯智库科研与知识交流中心研究员法哈德·阿尔梅尼亚伊说，此次国际会议为世界各国加深与中国的沟通了解提供了非常有意义的平台。通过这一平台，外国人可以更好地读懂今天的中国、读懂中国共产党，并对中国未来的发展更具信心，对中国为全球发展所作贡献更加期待。

巴基斯坦萨戈达大学中国研究中心主任法扎勒·乌尔·拉赫曼表示，习近平主席在致辞中深刻总结了中国共产党对促进国际合作、推动世界和平与发展的使命担当。要认识今天的中国，必须要从认识中国共产党奋斗历程的角度着眼，“未来在中国政策的制定过程中，中国共产党将继续把以人民为中心作为首要原则”。

在巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯看来，中国共产党凭借坚强有力的领导和卓越的治党治国能力，率先有效控制新冠疫情，如期实现脱贫攻坚目标，为国际社会树立了良好治理实践的榜样。只有发扬真正的多边主义，践行习近平主席所倡导的人类命运共同体理念，国际社会才能更好地应对全球性挑战，推动人类文明进步和世界和平与发展。

对习近平主席强调的“读懂今天的中国，必须读懂中国共产党”，泰国国家发展管理研究生院社会发展与管理战略学院助理教授李仁良说，中共百年来的奋斗成就和经验，为世界发展提供了中国智慧，中国共产党执政的理念和成果值得借鉴。

卢旺达政治与公共事务研究员弗雷德里克·戈卢巴-穆特比认为，如果人们想了解中国发生了什么，必须了解中国共产党是如何进行领导和实践的。中国已成为世界第二大经济体，这源自中国共产党的领导和规划，以及中国共产党人始终保持初心、不懈奋斗。

曾多次访华的拉脱维亚《独立早报》主编尤里斯·派德尔斯说，中国共产党在其奋斗历程中始终以人民利益为重、充分听取社会各界的心声。得益于中国共产党的领导，中国摆脱贫困和落后的面貌，在工业生产、科技创新和经济发展等领域取得巨大成就。

俄罗斯莫斯科国立大学新闻系俄中研究中心主任叶甫盖尼·扎伊采夫说，中国全面建成小康社会，表明中国共产党坚持全心全意为人民服务的根本宗旨。中国的经济增长也正在促进中国精神文明领域的全面发展，在中共团结带领下，中国人民正在迈向实现中国梦的目标。

韩国世宗研究所理事长文正仁表示，中国共产党带领中国人民克服各种困难，实现了全面建成小康社会的目标。中共十九届六中全会审议通过的决议，展现了实现第二个百年奋斗目标和未来发展的坚定信心。

英国皇家国际问题研究所主席吉姆·奥尼尔表示，中国共产党在中国经济和社会发展进程中发挥领导作用。中共作出不懈努力，确保人民生活更富裕、国家更繁荣。

新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山对习近平主席在致辞中强调的“不断促进人的全面发展和全体人民共同富裕”印象深刻。他说，中国在追求共同富裕的大前提下，强调保护环境和生物多样性等，这是非常宝贵的经验。读懂中国、分享中国的发展理念和共同富裕经验，有助于发展中国家消除贫困。

西班牙中国政策观察网主任胡里奥·里奥斯说，中国共产党经历了百年奋斗，具有战胜各种艰难险阻的宝贵品质和能力，是具有宽广国际视野的政党。（参与记者：胡冠、王海洲、吴丹妮、蒋超、陈威华、赵焱、宋宇、吉莉、李奥、陆睿、杜白羽、孙晓玲、王丽丽、林朝晖、冯俊伟、李德萍、白林、王子正）

(责编：赵欣悦、白宇)