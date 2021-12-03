新华社墨西哥城12月2日电一个多月前，45岁的洪都拉斯人亨利·马塔莫罗计划从墨西哥伺机进入美国，与他同路的人数以千计，组成两队大篷车队伍。

几乎同时，在墨西哥边境城市蒂华纳，人们正按照亡灵节习俗，在美墨边境围栏旁放下一束束万寿菊，愿鲜花指引殒命路上的移民亡灵找到回家的路。

9月4日，在墨西哥恰帕斯州塔帕丘拉，“移民大篷车”队伍向美国进发。新华社发（达米安·桑切斯摄）

美墨边境拉美移民的人道主义危机愈演愈烈，大多数人不得不面对恶劣食宿、失去自由、感染新冠、骨肉分离、执法暴力，见识所谓“美式民主”的真相。

真相一：“移民牌”只是工具。

美国一向对外标榜和打造所谓“民主灯塔”的形象，在被其视为“后院”的拉美地区更是大力推广“美式民主”价值观。

针对前任特朗普执政期间强硬移民政策，美国总统拜登自竞选期间就承诺所谓“有序”和“人道”的边境移民政策。这种信号无疑也刺激了今年以来边境移民潮规模的反弹。上台8个月，拜登政府甚至直接收回了终止移民驱逐令的许诺。

9月19日在墨西哥科阿韦拉州阿库尼亚城拍摄的照片显示，非法移民走过美墨边境的里奥格兰德河，进入墨西哥一侧购买食物和生活必需品。新华社发

然而，明知边境移民问题严峻，曾打“移民牌”的拜登给出的最新回应是：“我想我应该去边境看一下，但问题是，我没有时间。”

更讽刺的是，移民问题成为美国党派之间的政治角力工具。特朗普政府执政时，民主党政客集中火力炮打其对移民的执法暴力。拜登政府上台，共和党政客又把疫情反弹归咎于管控移民不力。佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯8月初甚至称：“无论什么毒株，都是从南部边境传进来的。”

真相二：大规模侵犯人权。

前不久，一张照片引爆网络——美国执法人员正骑马驱逐海地移民。批评人士认为，这一画面令人瞬间联想起数百年前美国奴隶主驱赶黑人奴隶的场面。还有网友亮出了对比照。

图片来自网络

美国民主党众议员玛克辛·沃特斯说，这“比奴隶制时代还糟糕”。由于海地移民遭到粗暴对待，美国海地问题特使丹尼尔·富特在履职仅两个月后便愤然辞职，不少美国民众也走上街头抗议。

美国海关与边境保护局公布的数据显示，2021财年美国执法部门在美墨边境逮捕移民约170万人次，是1960年有记录以来最高。另据美国媒体报道，过去12个月来，赴美移民中约61%被遣返或驱逐到墨西哥；近14.7万名无人陪伴的儿童在试图进入美国时被拘留，是自2008年以来最高纪录。此外，近几年曾被美国政府拘留的26.6万名非法移民儿童中，有逾2.5万人被拘留超过100天，近1000人在收容所中度过了一年多时间，有的甚至超过5年。

3月27日在墨西哥华雷斯拍摄的照片显示，两名来自危地马拉的移民儿童在跨越美墨边境的里奥格兰德河后，等待接受美国边境巡逻队人员的处理。新华社发（戴维·佩纳多摄）

萨尔瓦多移民问题专家塞萨尔·里奥斯指出，拜登政府并未改变特朗普时期强硬的移民政策，大规模强制遣返等措施仍在继续。

强制遣返的过程中，美国执法手段一直没有停止对移民群体自由、健康、尊严等基本人权的侵犯。有关移民遭遇家庭分离、勒索、殴打的报道层出不穷，激起各界对美国政府移民政策的广泛批评。

真相三：甩锅成性。

自新冠疫情暴发以来，美国以加强防疫为由直接驱逐大批移民，丝毫无视这向拉美国家输出了极大的卫生安全风险。

美国入境和海关执法局管理下的非法移民拘留中心2020年3月报告首例新冠确诊病例，但直到同年5月，美国当局才迫于各界压力，逐步在各地非法移民拘留中心展开较大范围病毒检测。在此期间，大批拉美移民在未经检测情况下被遣返回国，疫情外溢效果可想而知。

疫情输出只是一个缩影。拉美地区长期以来不仅在政治和经济上受制于美国，更深受美国枪支暴力、毒品泛滥等痼疾的影响。墨西哥城“托阡之家”移民救助站负责人加布丽埃拉·埃尔南德斯的分析一针见血：“美洲地区毒品消费和武器走私将财富带向了美国，却将死亡、贫穷和疫病留给拉美国家。”

3月9日在墨西哥边境城市华雷斯一侧拍摄的中美洲国家移民穿过布拉沃河从墨西哥试图进入美国的资料照片。新华社发（佩纳多摄）

在移民问题上，美国用的手段当然还是老套路——把锅甩给别人。埃尔南德斯举例说，墨西哥就承担着不少美国不愿意做的“脏活”，包括用签证、就业等措施把人“拦”在墨西哥。

然而，美国原本许诺对墨西哥和一些中美洲国家的投资却如“空头支票”。“我们什么都没得到。”墨西哥总统洛佩斯今年9月公开批评美国“光说不练”，“话说够了，是时候行动了。”

见识了“美式民主”真面目之后，马塔莫罗改变赴美初衷，不久前在“托阡之家”落下脚。他获得为期一年的墨西哥“人道主义签证”，准备在这里一边工作一边筹划将来。（文字记者：吴昊、朱雨博、邓仙来、柳丝；视频记者：里卡多·蒙托亚；剪辑：王玉珏；编辑：谢彬彬、马晓燕、孙浩）

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(责编：赵欣悦、白宇)