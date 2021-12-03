人民网曼谷12月3日电 （记者孙广勇）12月3日，“澜湄书香”泰国公益活动暨泰国哒叻蒲公立中山学校“澜湄书屋”揭牌仪式在曼谷采取线上线下相结合的方式举行。

“澜湄书香”公益活动暨泰国哒叻蒲公立中山学校“澜湄书屋”揭牌仪式是由北京中道公益基金会、中国外文局中国对外书刊出版发行中心共同举办的民间公益活动，得到泰国博仁大学、泰中“一带一路”研究中心、曼谷中国文化中心、海上丝绸之路孔子学院、伊利集团康特纳（泰国）有限公司、思贝（泰国）律师事务所等中泰各界的支持。

北京中道公益基金会名誉理事长、中国外文局副总编辑兼中国对外书刊出版发行中心主任陈实致辞时表示，“澜湄书香”公益活动积极践行亲诚惠容周边外交理念，秉持澜湄合作机制“务实为先、民生为要”的澜湄特色，将教育交流作为重点合作的优先方向，扶助区域内的中小学共建“澜湄书屋”。中泰两国是澜湄合作机制的重要成员，我们用实打实的行动、心连心的举措推动澜湄六国共同发展。“澜湄书香”公益活动以书香传情，将继续为更多有需要的孩子点燃希望，照亮前程！

中国驻泰王国大使馆文化参赞常禹萌在致辞时表示，澜湄合作启动5年来，共同培育了“平等相待、真诚互助、亲如一家”的澜湄文化，开展了密切合作，让澜湄合作成果更多惠及普通民众。“澜湄书香”作为中小型民生和公益项目，不仅为民众带来了实实在在的利益，也有力促进了民心相亲。“澜湄书香”公益活动是播种机，既播撒友谊与合作的种子，又播撒出携手战胜疫情之信心的种子，为帮助域内各国应对疫情的挑战提供力所能及的帮助、增强共同战胜疫情的信心。

“我曾经是这所学校的学生，现在也是这所学校的校董，希望孩子们能够好好学习，通过阅读‘澜湄书屋'的主题图书，增长见识，这将让他们终身受益。”泰国最高法院前副院长、资深大法官阿蒙拉·堤西里翁认为，“‘澜湄书屋’以书传情，是文明互鉴和构建中国-东盟人类命运共同体的纽带，为孩子们打开了更好认识中国的窗户。”

“澜湄书屋”为哒叻蒲公立中山学校提供了近千册适合幼儿园、小学汉语教学和课外阅读的图书，拓展了学生的国际视野。同时，“澜湄书屋”应哒叻蒲公立中山学校的请求，还特别捐赠了《习近平谈治国理政》《中国关键词》等系列多语种图书。哒叻蒲公立中山学校校委会副主席素·维尼盖致辞时表示，“非常感谢这份来自中国的爱心，这让我们非常感动，我相信这份爱心将留在孩子们的记忆里，也会通过孩子们传递给他们的家庭。希望老师和孩子们能够学习中文、读懂中国。”

“澜湄书香”公益活动也给哒叻蒲公立中山学校的孩子们带来了生活和防疫物资，受到师生们的热烈欢迎。

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