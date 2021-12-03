人民网北京12月3日电 （记者庄雪雅）12月1日，印度尼西亚共和国驻华大使馆举办媒体对话会。印尼驻华大使周浩黎向出席对话会的60余名媒体、企业代表通报印尼近况、印尼与中国关系及印尼正式接任2022年G20轮值主席。

周浩黎表示，印尼与中国经贸往来取得可喜进展。2021年前9个月，双方贸易总额为853亿美元，其中印尼对中国出口额达428亿美元，与去年同期相比增长59.7%；印尼从中国进口总额达425亿美元，同比增长46.5%。在此前举行的第三十六届印尼贸易博览会上，两国企业签署了总价值达16亿美元的合作谅解备忘录和意向书。

周浩黎表示，中国“一带一路”倡议与印尼“全球海洋支点”构想高度契合，合作项目在印尼四个经济走廊不断落地。他期待两国进一步发展数字经济合作潜力，助力印尼实现2025年前数字经济占国内生产总值12%的目标。周浩黎还表示，印尼与中国同舟共济，携手抗击新冠肺炎疫情，为世界作出榜样，也将助力两国关系发展。

在11月22日举行的中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会上，中国与东盟正式宣布建立全面战略伙伴关系。周浩黎表示，期待东盟与中国开展更多互利合作，增强地区繁荣与稳定。

周浩黎表示，印尼从12月1日起正式接任G20轮值主席国，并将2022年会议主题定为“共同复苏，更强复苏”（Recover Together, Recover Stronger），以体现对后疫情时代全球经济重回发展轨道的期待。周浩黎表示，会议将重点关注包容性医疗、数字化转型和向可持续能源过渡三大议题，印尼已经准备好为推动G20合作、促进全球复苏贡献力量。

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