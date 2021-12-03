人民网雅加达12月3日电 （记者张杰）3日，中国—东盟菁英奖学金2021年开学仪式以视频方式举行。中国驻东盟大使邓锡军、中国—东盟关系协调国缅甸常驻代表昂苗敏、东盟副秘书长艾格帕、东盟教育高官会主席威尔弗雷德等在仪式上致辞。东盟成员国常驻代表、东盟秘书处官员、东盟大学网络负责人、奖学金学员所在院校代表及全体奖学金学员等100余人出席活动。

邓锡军大使向2021年奖学金获得者表示祝贺。他表示，中国—东盟菁英奖学金不仅为东盟国家培养高端人才开拓了新的渠道，也为促进中国和东盟民心相通注入了新的动力。希望奖学金学员通过与中国的近距离接触，更加深入地了解中国、中国人民和中国共产党，为推动构建更为紧密的中国—东盟命运共同体过程中发挥积极作用。

昂苗敏大使表示，中国—东盟菁英奖学金是推动双方民心相通、加强教育合作、促进学术交流的独特倡议，将有效提升东盟国家人力资源建设，为青年人赋能，鼓励他们有效应对疫情等各种挑战，帮助各自国家实现发展目标。

艾格帕副秘书长表示，奖学金迄已资助百余名东盟青年赴华留学深造，感谢中国政府通过该项目为东盟人力资源发展提供的支持。希望每个奖学金学员珍惜这一黄金机遇，学有所成，提升自我，为国家和地区未来发展作出积极贡献。

威尔弗雷德祝贺中国—东盟建立全面战略伙伴关系，感谢中国政府克服疫情困难，持续推进奖学金项目，为东盟青年实现自身发展、为东盟共同体建设和成员国繁荣发挥积极作用。希望双方青年和专业人士有更多机会交流互鉴，促进中国—东盟关系发展。

奖学金学员代表在仪式上发言，对中国政府提供奖学金表示感谢，对能有机会进入中国高校学习深造感到兴奋，对更深入了解中国充满期待，并希望通过自己的努力，为深化中国—东盟友好做出积极贡献。开学仪式期间还播放了2021年新学员的照片和短视频集锦。

中国一东盟菁英奖学金是首个由中国与东盟方共同设计实施的高端政府奖学金项目，自2019年启动以来，已资助140多名东盟国家青年精英赴华攻读硕博士学位、进行短期进修或参加能力建设培训项目。2021年，共有来自8个东盟国家的43名学员受奖学金资助进入中国高校学习。

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