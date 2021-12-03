在清迈实施的澜湄合作跨境电商项目为泰国中小企业打开中国市场。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷12月3日电 （记者孙广勇）在泰国北部城市清迈繁华的尚泰购物中心，名为“清迈看我”的专卖店里，来自清迈府湄林县村民编织的手提袋摆在显眼位置，既质朴又时尚的气质吸引了不少国内外顾客。

除了清迈府的手提袋，专卖店里还有乌汶府的火山石染布，素可泰的草药按摩油，南邦府的木雕艺术品等等。既有时装类，也有手工制品，还有食品类……琳琅满目。清迈中小企业协会主席特泰告诉记者：“专卖店里都是来自泰国各地中小企业、手工业者的产品，每次摆放40多种，几个月轮换一次，争取覆盖更多的地区和商户，仅清迈就有500多家手工艺中小企业参加这个项目。”

在专卖店一角，几位年轻人打开电脑，架起手机，把店里畅销的龙眼蜂蜜、草药沐浴露摆在桌子上，开始声情并茂地直播起来，不一会直播间的顾客就达到几百人。“中国顾客比较喜欢泰国食品、还有草药化妆品，不少人来过泰国，对接触过的产品非常认可，有时一天可以卖上万泰铢，顾客最高峰达到8万人。”专卖店经理娜塔亚告诉记者。

特泰经常带领清迈中小企业协会的商户去中国和泰国各地参展，虽然现场销售不错，但展会后的对接比较困难，“通过跨境电商项目，泰国中小企业和中国客商有了更直接的沟通，开辟了更大的市场，项目启动至今销售额已达80万泰铢。中老铁路开通后，清迈等泰北的产品可以通过清孔进入老挝，沿中老铁路运到中国，不仅进入中国大市场，还可以通过中欧班列销往欧洲。铁路运输速度快，尤其有利于中小企业的资金循环。除了促进对中国的产品出口，这个澜湄合作项目还对更多的泰国中小企业进行培训，帮助他们开拓视野，扩大市场。”特泰说。

为泰国中小企业带来商机的是2021年初启动的一项澜湄合作项目——由清迈大学牵头的跨境电商合作研究项目。泰国商务部国际贸易谈判司司长欧拉蒙表示，中方出资设立的澜湄合作专项基金帮助成员国实施了大量惠及民生的中小型项目，意义重大。在清迈实施的这一项目将帮助泰国特别是泰北中小企业更好利用昆曼公路升级，中老铁路连通和云南自由贸易试验区带来的机遇，积极发展跨境电商贸易，进一步开拓中国和欧亚地区的广大市场。

该项目负责人、清迈大学中国商务智能中心主任达奈敦表示，通过澜湄合作这一重要通道，湄公河国家可将农产品和其他优势产品输往中国，进而进入中亚、欧洲等地区，共享广大市场同时共用更高效、更便捷、更低成本的贸易服务，拉动跨境贸易增长，深化区域联通和发展，为澜湄国家疫后复苏提供新动力。

记者在清迈看到的跨境电商合作项目只是中泰两国澜湄合作的一个缩影。泰国是澜湄合作首倡国，几年来，中泰两国在澜湄合作框架下来往密切，取得很多成果，开展了水资源、跨境经贸、农村电子商务等合作项目，并将在农业、职业教育、卫生、环保、青年交流等更广泛领域进一步开展合作。

截至2020年底，通过澜湄合作专项基金，泰方共3批次28个项目获批，累计获得预算超过2.55亿泰铢，涵盖了水资源、跨境经贸、农村电商、农业、职教、卫生、环保等广泛领域。其中，林地减贫示范区项目已在泰国汶甘府8个社区全面推开，通过增加森林覆盖、发展生态旅游、森林经济等助力当地民众脱贫。

泰国副总理兼外长敦表示，十分感谢中方为打造澜湄合作机制所发挥的重要作用，泰方将积极参与澜湄流域经济发展带和互联互通建设，与中方及其他澜湄国家一道，促进区域经济繁荣、缩小发展差距、实现协同发展。

中国驻泰国大使韩志强表示，中国愿同包括泰国在内的澜湄国家一道，继续秉持“发展为先、平等协商、务实高效、开放包容”的澜湄精神，以共建澜湄流域经济发展带、推动高质量产能合作为抓手，开展更多务实合作项目，推动澜湄合作不断迈上新台阶，为次区域经济可持续增长做出更大贡献，为地区各国民众带来更多福祉。

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