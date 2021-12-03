新华社北京12月3日电 题：美式民主“滤镜”碎了一地

新华社记者

哈佛大学肯尼迪政府学院政治研究所12月1日发布的民意调查结果显示，一半以上的美国年轻人认为美国民主制度“深陷困境”，或美国是“失败的民主国家”。美国布鲁金斯学会日前刊文称，美国即将举办“民主峰会”，想把“民主”作为化解不平等、腐败和无效经济管理的解决方案，这一作法可能被证明无效，“根本难以引发共鸣”。

美式民主受到质疑，是因为没有守护好“民心”，缺乏对民众诉求的及时有效回应。民主一词源于古希腊，本意是“人民统治”。事实表明，今天的美式民主完全缺失“人民属性”，沦为富人游戏，难以转化为增进民生福祉的治理效能。统计数据显示，1980年至2010年的30年里，美国是唯一一个底层民众平均收入停滞不前的发达国家。今年初，得克萨斯州遭遇暴风雪，数百万民众断水断电，美国政府行动迟缓，当地议员甚至跑到国外度假。新冠疫情暴发以来，美国政府抗疫不力，花式“甩锅”，“救市”先于“救人”，导致美国确诊病例和死亡病例双双达到全球最高。美国达特茅斯学院学者查尔斯·惠兰说，美式民主不过是“海市蜃楼”，在这样的制度中，“人民并不治理国家，政治人物基本只听从既得利益者和最富有的人的愿望。”

美式民主受到质疑，也因为决策效率低下，攸关国计民生的长远规划难以有效推行。为了迎合选民，政客们不愿寻找棘手问题的治本之策，而是“头痛医头、脚痛医脚”，缺乏长远考量。政治日益极化，“否决政治”成为美国常态，党派之间难以协商达成共识，上届政府投入大量资源的“政绩”，却可能被下届政府弃如敝屣。“翻烧饼”式施政让国家和民众付出沉重代价，一些关乎民生福祉和长远发展的重大项目，因党派分歧而被束之高阁。从道路损毁到水坝失修，从城市与农村的“宽带鸿沟”到高铁建设延宕，基础设施项目往往难逃“烂尾”结局。

美式民主饱受质疑，还因为不同政治力量之间冲突加剧，致使民主制度陷入功能性失调。美国政治的“内卷化”愈演愈烈。今年1月，美国国会大厦遭遇暴力冲击火光冲天，更是彻底刺破美式民主的幻象，令美式民主“滤镜”碎了一地。“一栋裂开的房子是站不住的。”诺贝尔经济学奖得主约瑟夫·斯蒂格利茨用林肯的话勾勒出当下美国社会的病态。审视美国政治制度的“退化”趋势，美国政治学者福山将其归结于“僵化的观念和既得利益格局固化”的叠加。

美式民主弊病让世人愈发看清一个“苍白”的美国，而美式民主输出的失败，则加剧了其国际形象的崩塌。

民主不是哪个国家的专利，而是各国人民的权利。美国却打着所谓“民主改造”的旗号，带着种族主义的优越感和干涉主义的傲慢，把美式民主装扮成所谓“普世价值”，制造了一场场后果惨烈的悲剧。从叙利亚的千疮百孔到阿富汗“失去的20年”，从非洲、拉美地区一波波“民主化”退潮，到“阿拉伯之春”给相关国家带来动荡，事实反复证明，外部军事干涉和所谓的“民主改造”贻害无穷。英国《卫报》专栏作家波莉·汤因比认为，“西方国家以为它们可以利用军事力量将阿富汗变成一个稳定的民主国家，这样的荒诞幻想到此结束”。

世界上不存在完全相同的政治制度，也不存在适用于一切国家的政治制度模式。制度的生命力，在于其治理效能。制度是否优良，要看它是否能为广大民众创造安宁幸福生活，而不是仅让少数人受惠。美式民主的内外交困再一次证明，有效的民主，不是选举时漫天许诺、选举后无人过问，不是党争纷沓、相互倾轧，不是相互掣肘、不断内耗，更不是口头上喊着“民主”，事实上却无法保证广大民众的生命安全和基本权利。有效的民主，是以长远的决策，强大的行动力，把治理效能转化为发展动能，不断增进广大民众幸福感和获得感的良政善治。

尊重各国人民自主选择发展道路的权利，秉持和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，才能形成共建美好世界的最大公约数，迈向和衷共济、和合共生的人类文明新未来。

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