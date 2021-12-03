新华社华盛顿12月2日电（记者高攀 许缘）美国国会参议院2日晚投票通过一项短期政府拨款法案，以确保联邦政府有足够资金继续运转到明年2月18日。

参议院当晚以69票赞成、28票反对的结果通过了这一法案。当天早些时候，该法案已获得众议院批准，随后该法案将递交美国总统拜登签署生效。

美国联邦政府上一财年已于9月30日结束，由于民主、共和两党暂时无法就始于10月1日的新财年联邦预算案达成一致，美国国会只能通过短期政府拨款法案来暂时维持联邦政府运转。美国国会曾于9月底通过一项临时拨款法案，确保联邦政府有足够资金继续运转到12月3日。

美国独立研究机构联邦预算问责委员会主席马娅·麦吉尼亚斯表示，今年已经是美国国会连续第25年未能按时批准政府预算案，美国领导人不能确保履行政府基本职能是不可接受的。她表示，随着美国通胀和政府债务高企，美国不应继续为财政赤字扩大融资，同时国会应尽快提高联邦政府债务上限，以避免政府债务违约。

美国国会预算办公室日前发布的分析显示，美国财政部已达到28.9万亿美元的新借债上限，如果国会不提高债务上限，美国财政部可能会在今年12月底之前耗尽手头现金，届时联邦政府将无法全面履行其支付义务，不得不推迟一些付款或者出现债务违约。

债务上限是美国国会为联邦政府设定的为履行已产生的支付义务而举债的最高额度，触及这条“红线”，意味着美国财政部借款授权用尽。美国国会10月曾通过一项法案，暂时将政府债务上限调高约4800亿美元，确保美国财政部可履行支付义务至12月3日。美国财政部长耶伦近期敦促国会在12月15日之前提高政府债务上限。

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