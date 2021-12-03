新华社内罗毕12月3日电（记者白林）肯尼亚非洲政策研究所日前发布题为《共享繁荣：“一带一路”倡议在肯尼亚》的研究报告。报告认为，“一带一路”倡议正在深刻拓展肯尼亚的发展空间。

非洲政策研究所所长卡格万加在报告发布会上介绍说，研究报告通过实地走访、民意调查、学术研讨等方式系统梳理了肯中两国签署共建“一带一路”合作备忘录以来，双方在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等方面的合作成果及其经济社会影响。结论是，“一带一路”倡议使肯尼亚的发展空间得以深刻拓展。

报告认为，中国支持肯尼亚铁路、公路、港口、水坝、工业、数字互联等现代基础设施项目，为当地创造了就业，成千上万的肯尼亚学生正从中国奖学金和培训机会中受益，为肯尼亚的发展注入活力。

近日，卡格万加在肯尼亚主流媒体《旗帜报》发表评论文章说，中非合作论坛和“一带一路”倡议成为中非合作新架构的双引擎，极大促进了非洲国家的公路、铁路和港口等基础设施建设。

卡格万加说，中方带来大量知识和技术，让肯尼亚民众得到实实在在的好处。事实表明，“一带一路”合作是平等和互利共赢的，共建“一带一路”已成为肯尼亚可持续发展和共享繁荣的必由之路。

他表示，中方有关合作倡议与非盟《2063年议程》高度契合。在肯尼亚，中国投资有效助力肯尼亚实现2030年远景规划及“四大发展目标”。中方还通过创新投资合作模式，有效减缓肯尼亚国家债务上升，使得“债务陷阱”论不攻自破。

卡格万加认为，英国《经济学人》杂志2000年认为非洲是“绝望的大陆”，非洲的传统西方伙伴纷纷从非洲撤资，但中国选择了不同的道路。如今46个非洲国家和非盟委员会同中方签署了共建“一带一路”合作协议。中非合作论坛和“一带一路”倡议已成为“非洲崛起”不可分割的一部分。

(责编：苏缨翔、燕勐)