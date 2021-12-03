新华社华盛顿12月2日电（记者高攀 熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）日前宣布，IMF第一副总裁杰弗里·冈本将于明年初离任，该机构首席经济学家戈皮纳特将接替冈本担任第一副总裁。

IMF总裁格奥尔基耶娃表示，考虑到新冠疫情已导致IMF成员面临更严峻的经济挑战，戈皮纳特独特的专业技能和多年担任IMF首席经济学家的经验，使其成为担任IMF第一副总裁独一无二的人选。

格奥尔基耶娃表示，目前IMF正在调整高级管理团队的职责和分工，今后第一副总裁将负责政策监督、IMF研究和旗舰出版物等工作。

IMF说，戈皮纳特将于明年1月21日起正式接任第一副总裁。

戈皮纳特对此发表声明说，随着新冠疫情继续发酵，IMF的工作和国际合作从未像现在这样重要，她期待继续与IMF同事密切合作。

据美国媒体报道，戈皮纳特这一任职出乎外界意料。今年10月，戈皮纳特曾计划明年1月回到哈佛大学继续执教。

戈皮纳特出生于印度，拥有美国和印度国籍。她于2010年获得哈佛大学终身教职，在汇率、贸易和投资、货币政策、新兴市场危机等研究领域颇有建树。2019年1月，戈皮纳特正式出任IMF首席经济学家。

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