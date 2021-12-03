新华社联合国12月2日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽2日表示，恐怖主义是国际社会共同面临的现实威胁。各国要坚持真正的多边主义，摒弃地缘政治考量和意识形态偏见，合力打击所有被安理会列名的恐怖组织。中方愿同安理会成员一道，继续积极推进国际反恐合作。

耿爽在当天举行的联合国收集“伊斯兰国”罪证调查组通报会上说，“伊斯兰国”曾在伊拉克犯下严重罪行，残余势力如今仍在兴风作浪。联合国应伊拉克政府要求收集“伊斯兰国”罪证，在尊重伊拉克司法主权的前提下协助追责，对打击恐怖主义、伸张公平正义具有重要意义。

耿爽说，根据联合国收集“伊斯兰国”罪证调查组特别顾问克里斯蒂安·里彻的报告，调查组克服疫情挑战，恢复常态化办公，完成了对摩苏尔巴杜什监狱大规模处决案件的基本调查，针对“伊斯兰国”涉嫌制造和使用生物和化学武器的调查也取得阶段性进展，搜集的“伊斯兰国”罪行证据持续增加，中方对此积极评价。调查组在证据收集过程中大量使用新技术，是在反恐领域运用科学技术提升工作效果的积极例证。

耿爽表示，令人遗憾的是，尽管调查组已成立3年多，但其掌握的大量证据尚未转化为对恐怖分子追责的切实成果。安理会第2379号决议明确规定伊拉克政府是犯罪证据的首要接收方，为证据移交设置前提条件，不利于及时将恐怖分子绳之以法。中方欢迎调查组同伊方分享对“伊斯兰国”金融活动的调查成果，希望尽快启动对伊方全面、系统的证据移交。同其他会员国分享在伊收集的信息应征得伊方同意，并坚持透明、非歧视原则。

他说，在报告期内，调查组同伊拉克政府密切合作，特别顾问里彻就任后同伊各方广泛接触，调查组中的伊拉克工作人员数量继续提升，以上均值得肯定。中方支持调查组维护好同伊拉克政府的合作关系，继续向伊拉克政府提供证据收集、数字化等方面的能力建设支持。调查组还可应伊政府要求，向伊方审判有关案件提供支持。在此过程中，伊司法主权应得到充分尊重。

耿爽说，调查组是联合国为支持伊拉克追责努力作出的临时性、过渡性安排，不应成为一个常设机构。今年5月调查组报告提出了完成战略的初步设想。中方希望调查组在下次报告中进一步细化完成战略，供安理会讨论。

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