新华社柏林12月2日电（记者张毅荣）德国联邦与各州政府2日达成协议，加强针对未接种新冠疫苗者的社交限制，以遏制该国第四波疫情蔓延。

按照协议内容，无论各地新冠感染率如何，德国超市、药店等日用品店以外的零售商店，电影院、剧院等文化休闲场所，将只允许新冠疫苗接种者或新冠感染康复者进入。这些场所也可进一步要求进入者提供新冠病毒核酸检测阴性证明。但对因身体原因不宜接种疫苗者和18岁以下人群，要做例外处理。

协议规定，除非所有参与者均为疫苗接种者或新冠康复者，私人聚会规模将限制在一户家庭及以外两人，但14岁以下人群不计入内。

协议对大型体育赛事、文化活动规模进行了限制，规定举办场所的上座率需控制在50%以下。室内活动观众数不得超过5000人，室外不得超过15000人。当某地每10万居民过去7天新增感染人数超过350人时，当地酒吧、舞厅等室内场所需停业。协议还规定，禁止燃放烟花或聚集庆祝跨年。

德国总理默克尔在当天协商会议后表示，这些措施旨在降低感染数，减轻医疗系统负担。她呼吁以“全国性的团结行动”遏制第四波疫情蔓延。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所2日公布的疫情数据显示，截至当天零时，德国单日新增新冠确诊病例73209例，累计确诊5977208例；新增死亡病例388例，累计死亡102178例；全德已有68.7%的民众完成了新冠疫苗全程接种。

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