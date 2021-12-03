新华社联合国12月3日电（记者王建刚）联合国人口基金2日发起捍卫“身体权利”运动，以减少日益增长的网上欺凌和网络暴力行为。

联合国人口基金执行主任卡内姆说:“现在是科技公司和决策者认真对待数字化暴力的时候了。”在网络暴力日益增加的情况下，个人及其照片和图像在网络上都应该受到与保护音乐或电影版权同样的“版权”保护。

捍卫“身体权利”运动强调，企业标志和受版权保护的知识产权比在线人体图像更受重视和保护，其造成的结果是妇女、女孩以及一些少数群体和边缘化群体在网上遭到贬低、剥削和侵犯。该运动呼吁政策制定者、公司和个人在消除网络暴力方面承担应有的责任。

一项调查显示，92%的受访女性认为网络暴力损害了她们的幸福感，35%的受访女性因网络暴力经历过心理健康问题。这种创伤抑制了真实的自我表达，同时压制了女性的声音。

为进一步倡导政府、决策者、科技公司和社交媒体平台采取行动，联合国人口基金同时发起了一项请愿活动，要求采取切实行动结束数字化暴力和虐待。

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