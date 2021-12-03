新华社纽约12月2日电（记者刘亚南 潘丽君）美国多个州2日宣布出现更多变异新冠病毒奥密克戎毒株感染病例。

纽约州州长凯茜·霍楚尔当天举行新闻发布会说，纽约州当天确诊了5例奥密克戎毒株感染病例，纽约市和长岛地区的萨福克县分别出现4例和1例感染者。

当天早些时候，明尼苏达州公共卫生部门宣布，一名近期曾到纽约市旅行的成年男性确认感染了奥密克戎毒株。

科罗拉多州州长贾里德·波利斯当天宣布，该州阿拉珀霍县一名近期曾到非洲南部旅行的女性确认感染了奥密克戎毒株。

美国1日在加利福尼亚州旧金山发现本国首例感染奥密克戎毒株的确诊病例。美国总统拜登2日公布了多项旨在应对新冠疫情的措施，包括进一步推进疫苗接种，要求入境国际旅客在登机前24小时内进行新冠病毒检测，并把境内航空旅行和公共交通口罩令的到期时间延长至明年3月等。

美国《纽约时报》2日发布的最新统计显示，奥密克戎毒株已在超过30个国家和地区出现。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇11月28日接受媒体采访时说，获取奥密克戎毒株的完整数据需要大约两周，届时才能对该毒株是否更具传播力、免疫逃逸能力和导致的症状轻重等情况有更具体的了解。

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