新华社明斯克12月3日电（记者鲁金博）白俄罗斯外交部2日在官网发表声明，指出欧盟对白俄罗斯新一轮制裁荒谬且难以理解，白方将采取强硬且适当的反制措施。

声明说，欧盟官员臆想出白俄罗斯对其“侵略”，无视白俄罗斯为遏制非法移民而提出的建议和采取的措施，无视全球移民危机的真正原因，将所有责任推卸给白方。欧盟制裁的目的就是要在经济上扼杀白俄罗斯，是欧盟玩弄地缘政治以及实现其商业利益的一种手段。

声明说，对于新的制裁，白方将采取强硬且适当的反制措施。白方认为，相互制裁进程越深，相关地区安全形势将越危险，而这一切都归咎于“螺旋”制裁的始作俑者欧盟。白方敦促欧盟对此深思熟虑。

欧盟2日决定对参与制造边境难民问题的白俄罗斯个人和企业实施第五轮制裁。美国也宣布2日起对白俄罗斯进行新的制裁。同日，英国、加拿大也宣布加入对白俄罗斯的制裁。

近期，数以千计难民试图从白俄罗斯进入波兰、立陶宛等欧盟国家，最终前往西欧，其中多数人来自中东。波兰等国强化边境管控，严防非法入境，导致大量移民滞留边境。波兰等国指责白俄罗斯策划这场危机，以此报复欧盟先前对白俄罗斯施加的制裁。白方则表示，制裁使白俄罗斯无法控制移民流入。

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