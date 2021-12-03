新华社伊斯兰堡12月3日电 专访：中国共产党领导中国人民创造了举世瞩目的社会经济奇迹——访巴基斯坦萨戈达大学中国研究中心主任拉赫曼

新华社记者蒋超

“一百年来，中国共产党团结带领中国人民创造了举世瞩目的社会经济奇迹，中国共产党的正确决策、远见卓识、奉献精神和坚定承诺成就了今天的中国。”巴基斯坦萨戈达大学中国研究中心主任法扎勒·乌尔·拉赫曼日前接受新华社记者专访时说。

在他看来，中国共产党始终坚持人民至上、把提高人民福祉放在首位，始终走在时代前列、把握时代脉搏，这些是中国共产党成功的主要原因。

11月召开的中共十九届六中全会全面总结了中国共产党领导人民进行伟大奋斗的“十个坚持”宝贵历史经验，拉赫曼对此印象深刻。他表示，坚持党的领导、人民至上、理论创新、独立自主和中国道路等一系列历史经验共同奠定了中国的发展基础，促进了国家的成长进步。

拉赫曼认为，中国共产党不仅为中国人民谋幸福，也为人类谋进步、为世界谋大同。“新冠疫情暴发以来，中国不仅迅速控制了国内疫情，还积极通过援助医疗物资、疫苗和派遣医疗队等方式帮助全球抗击疫情。”他说。

拉赫曼表示，中国一直在践行真正的多边主义，通过和其他国家携手抗疫、共建“一带一路”等推动构建人类命运共同体。“一带一路”建设使合作国家获得巨大收益，巴基斯坦正是直接受益者之一。他说，作为“一带一路”建设的标志性工程，中巴经济走廊打破了巴基斯坦在工业、基础设施、能源等领域的瓶颈，提升了巴整体经济实力，同时也造福了两国人民。

作为2021年“读懂中国”国际会议（广州）受邀线上参会的嘉宾，拉赫曼期待与会者加强相互交流和学习，了解真实的中国。

拉赫曼认为，一些西方媒体对中国进行了负面宣传，没有反映真实的中国。与其从狭隘和消极的角度看待中国实施的各项政策，不如通过交流真正了解这些政策及其实施成效。

“参加‘读懂中国’会议将让我们相互交流看法，并探索如何通过合作来应对全球共同面临的挑战。”拉赫曼说。

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