张梦旭

供应链危机、种族问题、暴力执法、贫富差距、社会不公……美国无视其自身诸多问题，非要打肿脸充胖子，强力推行所谓的“民主峰会”。这把美国“民主操弄者、破坏者”的真实面目更加清晰地暴露在世人面前。

美国一贯以“民主灯塔”自居，然而这两年来，从疫情失控到国会山“沦陷”，从非裔美国人乔治·弗洛伊德 “我无法呼吸”的呐喊到从阿富汗黯然撤军。所谓的“美式民主”早已不是样板区，而是由内到外一片狼藉。“美式民主”好不好，民众最有发言权。美国全国广播公司近日一份民调显示，71%的美国人认为美国正朝着错误的方向前进，53%的美国人表示美国最好的年份已经过去。

“美式民主”成色几何，不看内部先看外表。2020年美国结束了十年一度的人口普查，各州将据此重新划分选区。在迎战2022年中期选举的关键节点，这被两党普遍视为重构政治版图的良机，一场被称为“杰利蝾螈”的政治把戏正在美国多州如火如荼般上演。“杰利蝾螈”是指美国州一级议会多数党通过不公平的选区划分，帮助本党在选举中赢得尽可能多的议席，从而巩固本党优势地位。

据美联社报道，近日共和党控制的北卡罗来纳州议会，敲定了该州国会选区划分图。通过将城市中的民主党选民分开以稀释其分量，使得该州倾向于共和党选区的数量从8个增加到10个。而在南部人口快速增长的得克萨斯州，大约95%的新增选民是倾向于投票给民主党的少数族裔。但共和党控制的立法机构，巧妙地将新增选民平均划分到白人占主导地位的选区，从而继续保持共和党在得州的优势。《纽约时报》指出，几乎每个州都在进行类似的政治把戏，这种扭曲地域和种族属性的选区划分，使少数族裔的政治影响力被愈加淹没。北卡罗来纳州民主党联邦众议员巴特菲尔德说：“这种不公正划分选区的流行病，对美国民主造成了极大损害。”

“美式民主”成色几何，看完包装还得看疗效。哈佛大学政治研究所12月1日公布的一项青年民意调查显示，52%的美国年轻人认为美国是一个“陷入困境的民主国家”或“失败的民主国家”。无独有偶，美国皮尤研究中心11月公布的调查也显示，绝大多数美国人对自己国家的政治制度深感失望。只有17%的人认为美国的“民主”值得效仿，而23%的人认为美国的“民主”从来不是什么好例子。德国博世基金会近期民调显示，超80%美英受访者认为本国政客是资本傀儡，半数以上美国民众认为民主制度在当前情况下“毫不奏效”。

哈佛大学政治学教授史蒂文·列维茨基和丹尼尔·齐布拉特在其著作《民主如何消亡》一书中，总结了“美式民主”的几大问题。一是政治极化。在过去的25年里，共和党人和民主党人开始相互恐惧和厌恶，最近研究表明，大约 60% 的民主党人和共和党人都表示，对方是“对美国的严重威胁”。二是为赢得选举无所不用其极。过去美国民主的稳定性在很大程度上建立在白人排斥其他种族基础上，但随着白人在美人口比例中逐渐减少，美国政客开始玩弄肮脏把戏，试图通过更严格的选民资格法，甚至是关闭少数族裔选区的投票站，来“不惜一切代价赢得胜利”。三是“美式民主”持续面临功能障碍。当宽容和包容在美国政治中消失，美国陷入民主功能障碍，政府无法处理社会面临的最重要的问题——从移民到气候变化再到医疗保健。美国对新冠疫情拙劣、缓慢的反应是这一政治体系搁浅的最新和最致命症状。

“当您自己的民主正在消亡时，如何举办民主峰会？美国必须正视自身民主状况的严重恶化，民主标准应该适用于每一个人，而不仅仅是强者用来教训弱者的词汇。”美国《国家利益》杂志发出如此疑问。但是，装睡的人始终叫不醒。面对“美式民主”自身严重问题，美国不把精力放在检视和整改上，而是执着于向其他国家强加其民主模式，打着“民主”旗号在国际上划分阵营、制造分裂，这本身就是对民主价值的最大破坏。

(责编：艾雯、常红)