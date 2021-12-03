启动仪式现场。中国宋庆龄青少年科技文化交流中心供图

人民网讯 12月2日，“可持续发展 志愿共创未来”12·5国际志愿者日主题月系列活动在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心启动。

启动仪式上，联合国志愿人员组织全球执行协调员托利·库巴诺夫、亚太区域副主任德米特·弗雷斯齐通过视频致辞。中国宋庆龄基金会国际合作交流部部长陈爱民，联合国开发计划署助理驻华代表张卫东，联合国志愿人员组织中国国别项目和伙伴关系主任张楠，中国国际经济技术交流中心联合国业务一处处长刘军，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心主任、青少年可持续发展项目国别主任郭新保出席活动。

各行各业致力于践行可持续发展的志愿者代表分享了各自的志愿故事，表达了对志愿精神的深刻感悟。

来自津巴布韦的浙江大学在读硕士米莱回忆起高中时期担任社区志愿者的经历，体会到志愿活动的价值，从此将志愿服务逐渐化为生活方式。来到中国后米莱加入了学校的国际志愿者服务队伍。随着对中国的扶贫攻坚模式有了更加深入的了解，他决定将所有扶贫经验分享给非洲的同胞，为实现可持续发展脱贫目标作出贡献，也号召更多的青年积极参与志愿服务活动。

“志愿服务是实现自我成长的过程，不仅要做好知识技能上的准备，还要做好心理建设。”目前就读于首都师范大学的大学生志愿者赵铜鑫说，“既要有美人之美、美美与共的文化包容态度，也要有正确的立场原则。”在过去的两年，她深深感到，人类的悲欢是相通的。新冠肺炎疫情再次昭示，各国命运相连，人类命运相通，促进发展中国家可持续发展，将造福更多的国家人民，也事关整个人类和地球的前途和命运。

联合国志愿者苏怡琳回忆了两年前，自己带着想要投身公共服务的满腔热血，想要帮助弱势群体、维护社会公平正义的愿望，成为了一名在国际组织为国家发声的中国青年的经历。表示将继续为助力中国新发展阶段涉水领域重点战略的实施，促进联合国2030可持续发展议程相关目标的实现而努力。

据悉，国际志愿者日主题月系列活动还将开展“可持续发展 志愿共创未来”交流分享会、青少年志愿者走进联合国、“可持续发展 青少年在行动——加油小河长”系列活动之“大小河长”见面会和Movers（中国）可持续发展培训师计划2021年终总结表彰暨2022年启动仪式等活动。可持续发展项目将继续与广大青少年志愿者们一起共同建设更加美好的明天。

(责编：艾雯、常红)