新华社北京12月3日电 通讯：那些见证中拉友谊的萌宝们，集合！

新华社记者陈瑶 吴昊 朱雨博

吃饭时间到了，墨西哥查普特佩克动物园里，大熊猫“双双”和“欣欣”拿着竹子和胡萝卜大口嚼起来。

“这两只大熊猫是查普特佩克动物园里最受欢迎的‘明星’。”动物园园长费尔南多·瓜尔介绍说。

他拿出一张泛黄的报纸。报纸记录了中国和墨西哥建交后第三年的1975年，中国政府向墨西哥政府赠送大熊猫“迎迎”和“贝贝”抵墨的场景。瓜尔对这一幕印象深刻，因为“这在当时是个轰动的新闻”。“双双”和“欣欣”就是那两只大熊猫的后辈。

在瓜尔看来，大熊猫见证了中墨近50年来的友好交往。

“起初，我们对大熊猫一无所知。而今，已有7只大熊猫在墨西哥长大。”瓜尔认为，这是中墨两国在动物保护上紧密合作的成果。

自1975年以来，两国专家多次互访，进行动物保护的学术交流。2005年，动物园方与墨西哥城环境部门合作出书，记载了大量与大熊猫有关的科普文章以及中墨在大熊猫方面的合作成果。2017年，中国驻墨西哥大使馆代表中方向查普特佩克动物园颁发了“友谊大使贡献奖”。

1972年2月14日，墨西哥同中国建交。提及即将到来的中墨建交50周年纪念日，瓜尔表示，希望在防疫允许的条件下，邀请中国朋友到动物园大熊猫馆里一同庆祝，因为“这是见证两国关系发展最棒的地方之一”。

在动物园参观的游客中，不少家长、老师带着孩子来一睹大熊猫的风采。“孩子们很喜欢大熊猫，我们也想借此机会让他们走近遥远的中国。”一名家长这样说。

墨西哥的小朋友喜爱来自中国的大熊猫，而在中国，越来越多的孩子也喜欢上一种来自拉美的动物——羊驼。这种性格温顺、手感柔软的动物让中国孩子大呼“可爱”，而细腻、轻盈、保暖的羊驼毛制品也不断走俏中国市场。

秘鲁手工艺人奥斯瓦尔多·马马尼一家这几天正在连夜赶制一批来自中国的订单，每天忙碌的生活让他们倍感踏实。疫情在秘鲁蔓延以来，马马尼的手工坊一直没有停工。为了不影响交货，他们在各自家中工作。

“这几年收入越来越高了。”马马尼说，一起制作羊驼毛制品的老乡盖起了新房，孩子上学的费用也有了着落。

中国社科院拉美所经济研究室主任岳云霞说，羊驼毛制品具有高品质的特点，这些商品销往中国，既符合不断消费升级的中国市场需求，也有利于促进拉美出口多样化和生产一体化。她说，疫情期间，中国从拉美国家进口相对稳定，这让拉美不少中小微企业和个体户能够完成线上接单、居家工作，保障了偏远地区从业者的生活。这样的合作既具有示范效应，也是疫情下中拉经贸合作温暖的缩影。

而在人迹罕至的智利纳韦尔武塔山脉，一种智利特有的动物达尔文狐见证了中拉合作带来的高科技生态保护。

由于盗猎以及栖息地树木被盗伐等原因，近年来自然界中的达尔文狐数量骤减，据估计目前已不足1000只。为了保护达尔文狐和纳韦尔武塔山脉宝贵的生物多样性，2020年12月，在智利环境部的带领下，智利环保组织“森林之道”创始人贝尔纳多·雷耶斯的团队与中国华为公司等组成多方合作团队，将基于云和人工智能的生态声学监测平台“自然守卫者”带到了纳韦尔武塔山。

“自然守卫者”由配备麦克风和天线的太阳能设备组成，这些设备收集周边环境中的声音数据，并通过无线网络将数据传输到云端，既能监测盗猎的枪声、非法伐木者的卡车与电锯声，更能收集不同动物叫声，为研究提供数据。

“我们非常高兴目前已发现达尔文狐的踪迹。”雷耶斯说，纳韦尔武塔山脉的合作经验是智利和中国、拉美和中国合作的缩影。借助中国创新技术，“我们能够用此前难以实现的办法来监测濒危物种”。

雷耶斯相信，合作将创造一个更美好的世界。

(责编：苏缨翔、燕勐)