新华社布鲁塞尔12月2日电（记者康逸 李骥志）为应对近期能源价格不断攀升的困境，欧盟能源部长2日在比利时布鲁塞尔举行会议，就能源价格高企造成的影响及成员国和欧盟层面可采取的应对措施交换意见。

欧盟能源部长分享了近期为应对能源价格上涨所采取的相关措施，以及执行欧盟委员会“工具箱”方面的经验，重点讨论了控制能源价格和保护消费者利益的措施。

欧盟委员会今年10月制定“工具箱”，帮助欧洲企业和民众应对能源价格不断攀升的局面。“工具箱”包括一系列中短期措施，短期措施包括向消费者和家庭提供收入补贴或减税，向企业或行业提供援助等；中期措施包括加大对可再生能源投资，拓展能源储存能力等。

本次会议还就此前欧盟委员会提出的应对气候变化一揽子计划提案进行了讨论，认为发展可再生能源同尊重各国国情和起点不同之间需要平衡。

欧盟轮值主席国斯洛文尼亚基础设施部长耶尔内伊·伏尔托维奇在当天的新闻发布会上说，能源价格飙升凸显“气候中立”和能源独立对欧洲的重要性，现在的首要任务是推进绿色能源转型。

欧盟统计局日前公布的初步统计数据显示，11月欧元区通胀率持续攀升，按年率计算达4.9%，创25年新高。其中，欧元区能源价格同比上涨27.4%，是拉高当月通胀的主因。

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