新华社海牙12月2日电 《禁止化学武器公约》第26届缔约国大会11月29日至12月2日在荷兰海牙召开。面对当前禁止化学武器组织严重的政治化倾向，中国驻荷兰大使兼常驻禁化武组织代表谈践强调，各方要顺应历史大势，共同践行真正的多边主义，推动《公约》得到全面、平衡落实，坚定不移维护《公约》的权威性和有效性。

在为期4天的会议上，各方讨论了叙利亚化学武器、俄罗斯公民纳瓦利内中毒事件、中枢神经系统作用剂用于执法目的等问题。近一段时间，以美国为首的西方国家强行推动建立超出《公约》授权的“调查鉴定组”，出具所谓的“调查报告”，宣称叙利亚政府对其境内发生的指称使用化武事件负责，进而暂停叙利亚作为《公约》缔约国所拥有的投票权等权利。叙利亚、俄罗斯等对此坚决反对，拒绝承认“调查鉴定组”。

在纳瓦利内中毒问题上，西方国家大搞“有罪推定”，声称俄在其境内对纳瓦利内实施化武攻击，并以此为由对俄实施制裁。俄坚决反对上述指控，认为西方各国根本不关心俄公民健康，纳瓦利内只不过是西方用以打压俄的政治工具。

在中枢神经系统作用剂用于执法问题上，美西方单方面要求禁止将此类化学品用于执法目的。在本届缔约国大会上，在各方远未达成共识的情况下，西方国家再次施行“多数暴政”，强行推动就相关决定进行表决。俄、伊朗等明确表示将拒绝接受以决定形式强加给缔约国的新义务，谴责西方国家一再强推投票破坏协商一致传统。

谈践对此表示，世界上只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序。《公约》是解决化武相关问题的依据和准绳，按照《公约》规定处理问题是唯一正确途径。对于叙利亚化武等指称使用化武问题，要严格按照《公约》规定的程序，开展全面、客观、公正的调查，基于确凿证据，得出经得起历史和事实检验的结论。在纳瓦利内中毒问题上，各方应本着负责任的态度，通过对话协商查明真相，在此之前不应急于下结论，不实施制裁或威胁制裁。对于中枢神经系统作用剂等涉及《公约》修订和解读的问题，应当根据《公约》规定的修约程序开展相关工作，争取协商一致，而非强行付诸投票通过决定。

谈践强调，中方始终致力于维护《公约》宗旨和目标，一贯坚决反对任何国家、任何组织和个人在任何情况下使用化武，支持实现“无化武世界”。当前禁化武组织内的政治对抗令人担忧，本组织正面临分裂与团结、对抗与合作的“十字路口”。禁化武组织不能成为个别国家打压异己的政治工具。中方敦促有关国家改弦更张，不再毒化禁化武组织合作氛围，停止政治化的做法，维护《公约》权威性和有效性。

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