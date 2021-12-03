人民网喀土穆12月2日电 （记者苏航）当地时间11月29日至30日，中非合作论坛第八届部长级会议在塞内加尔首都达喀尔举行，国家主席习近平在北京以视频方式出席开幕式并发表主旨演讲。国务委员兼外长王毅、商务部长王文涛同塞内加尔外长艾莎塔，经济、计划和合作部长奥特共同主持会议。非洲53个国家的外长或代表以及经贸、财政部长等出席会议。

王毅表示，会议回顾了中非合作论坛北京峰会以来中非关系发展和中非团结抗疫成果，审议了北京峰会“八大行动”落实情况，通过了一系列成果文件，成为历届会议中通过成果文件最多的一次，充分体现了中非合作的高质量和高水平，彰显了中非双方新时代共谋发展、共迎挑战、共享机遇的坚定决心。

苏丹各界人士对此次会议予以高度关注，并对中非合作前景给予积极评价。

喀土穆大学中文系主任穆罕默德·哈桑 人民网记者 苏航摄

苏丹喀土穆大学中文系主任穆罕默德·哈桑表示，非洲和中国的关系源远流长。在古代，中国生产的器物通过丝绸之路来到非洲，在非洲多国均有发现。在近代，中非关系的特点是强强联合、互利互惠，非洲的优势在于具有丰富的资源和市场，而中国在基础设施建设和大项目建设方面具有无可比拟的经验，而这正是非洲各国所亟需的。中国在埃塞俄比亚、肯尼亚和乌干达的铁路、公路等项目能够为非洲国家提供近400万个就业岗位，帮助大量非洲家庭提高了收入水平、降低了失业率，也有助于社会稳定和减少犯罪率。在后疫情时代，非洲人民迫切需要中国应对新冠疫情的经验，以早日摆脱疫情带来的威胁，恢复到发展的轨道上来。

苏丹国家电视台记者兰达·穆塔希姆 人民网记者 苏航摄

苏丹国家电视台记者兰达·穆塔西姆表示，中国的积极抗疫政策取得的成果令世界瞩目，中非双方在抗击新冠疫情方面的密切合作令人振奋。中国向全世界提供了大批病毒检测设备、呼吸机、防护用具等各国急需的抗疫物资，还向50个非洲国家和非盟提供疫苗援助，苏丹也从中获益。习近平主席在主旨讲话中宣布中国将再向非洲提供10亿剂疫苗，这将为非洲人民和中国朋友一起抗击疫情提供有力支持。

苏丹前驻华大使阿里·优素福 人民网记者 苏航摄

苏丹阿拉伯—中国友好协会联合会秘书长、前驻华大使阿里·优素福表示，目前我们所谈论的中非合作都是基于习近平主席在2013年提出的“一带一路”倡议，将两千多年前的古丝绸之路与现代的经济和商业合作紧密联系起来，造福于沿线地区的人民，取得了丰硕成果。在新时期，我认为中非合作在多个领域有着广泛的前景。一是脱贫领域，中国在脱贫方面有着独特的经验，过去的三十年，中国通过一系列以农村等为重点的发展计划，彻底消除了中国的贫困人口，这一成就为非洲各国实现脱贫计划做出了榜样，中国的脱贫经验值得广大非洲国家借鉴。二是抗击新冠疫情领域，目前新冠疫情的蔓延对非洲各国造成严重威胁，而中国是非洲各国抗击新冠疫情的重要伙伴。目前，中国已向一些非洲国家提供了大量抗击新冠疫情的援助。此次会议，习近平主席在主旨讲话中宣布中国将再向非洲提供10亿剂疫苗， 其中6亿剂为无偿援助，4亿剂以中方企业与有关非洲国家联合生产等方式提供。这释放出积极的信号，中国将支持新冠疫苗产业在非洲本土化，非洲国家有机会在非洲自己生产疫苗，这将大大加快非洲各国在抗击新冠疫情方面的步伐。

苏丹前驻华大使奥马尔·伊萨 人民网记者 苏航摄

苏丹前驻华大使奥马尔·伊萨对中非合作的前景表示乐观，他认为，此次会议取得的积极成果预示着在新时期中非合作将大有可为，这体现了中非关系的力度和深度，双方对于今后的合作热情高涨。中非合作论坛是平等对话框架下的集体对话平台和科学合作机制，中非合作的基础是平等相待，互利共赢，取得了伟大的成就。中国是非洲最大的贸易伙伴，也将成为非洲实现稳定和可持续发展、改变经济面貌和全球地位的最大投资者。习近平主席在此次会议上的讲话向全世界展示了中国加强与非洲各国合作的决心和信心，为在新时期深化中非合作提出了清晰的路线图。

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