新华社墨西哥城12月2日电 题：（新华国际时评）中拉：跨越大洋牵手 友谊历久弥新

新华社记者闫亮 赵凯 吴昊

中国-拉美和加勒比国家共同体论坛第三届部长会议将于3日以视频方式举行，会议主题为“共克时艰、共创机遇，携手推动构建中拉命运共同体”。在百年变局和世纪疫情交织叠加背景下，中拉跨越太平洋的牵手，将为中拉迈向更高水平合作、实现更高质量发展增添新动力。

志合者，不以山海为远。去年以来，当新冠疫情在拉美肆虐的困难时刻，中国向拉美伸出援手，中拉守望相助，开展全方位抗疫合作，助力拉美国家构建免疫屏障、恢复社会和经济生活。从分享中国抗疫经验，到多款中国疫苗运抵拉美，再到中国公司在拉美投资建造疫苗生产工厂，中拉携手抗疫点燃拉美民众战胜疫情的希望。

智利总统皮涅拉曾亲赴机场迎接中国疫苗。在他看来，中国疫苗就是“隧道尽头的那束光”。萨尔瓦多卫生部长弗朗西斯科·阿拉比、厄瓜多尔卫生部长加尔松等拉美政府官员纷纷感谢“及时雨”般的中国疫苗。中国科兴公司在智利投资建设的疫苗工厂预计明年4月投产后年产量将达到6000万剂。智利塔尔卡大学工业工程系学者、供应链和物流专家埃内斯托·桑蒂瓦涅斯表示，中国科兴公司在智利投资建厂将增强拉美疫苗供应链韧性。

当前，世界经济面临的不确定性、不稳定性增加，各国面临防控疫情和恢复经济的双重任务。在这样的背景下，中拉经贸合作逆势而上，交出了亮眼的成绩单，彰显强劲韧性与活力，在全球树立了典范。中国贸促会统计数据显示，目前中国继续保持拉美第二大贸易伙伴地位，双边贸易额已连续三年超过3000亿美元。今年1月至9月，中拉贸易额逆势上扬，达到3318.8亿美元，同比大幅增长45.5%。拉美也是中国对外投资的第二大目的地，在拉美中资企业已超过2700家。

随着中国不断提高对外开放质量和水平，拉美国家纷纷“组团”到中国营销，中拉经贸合作焕发新活力。在2021年服贸会上，智利、墨西哥、哥伦比亚、古巴、乌拉圭、厄瓜多尔、多米尼加等国共同举办拉美和加勒比国家专题活动，推动中拉企业投资和经济合作。从墨西哥牛油果到智利车厘子，从乌拉圭牛肉到阿根廷红酒，“拉美味道”已成为中国餐桌上的美味佳肴。从出口高质量消费品到拉美企业进军中国共享发展机遇，从服贸会到进博会，中拉经贸合作惠及彼此，利好世界。

拉美是“一带一路”建设不可或缺的重要参与方。巴西美丽山特高压输电线路、阿根廷贝尔格拉诺货运铁路重建项目、牙买加南北高速公路项目……中拉共建“一带一路”契合拉美发展需求，助力拉美基础设施建设，给当地百姓带来实惠，也带动了拉美国家经济发展和社会进步。玻利维亚社会研究员埃内斯托·卡利萨亚认为，中国提出的“一带一路”倡议对拉美和加勒比地区社会经济发展起到了明显的推动作用，这不仅体现在各国的贸易活跃度上，还反映在投资、旅游业以及文化传播等领域。

相知无远近，万里尚为邻。2014年7月，中国和拉美加勒比地区国家领导人共同宣布建立中国-拉共体论坛，开辟了中拉整体合作的新途径。7年来，在中拉论坛框架下，中拉双方已成功举办两届部长级会议，应对新冠疫情特别外长视频会及18个专业领域46场分论坛活动，极大丰富了中拉整体合作内涵。7年来，中拉论坛蓬勃发展，已成为汇聚中拉各界友好力量的主要平台，为深化中拉关系作出了重要贡献。历经国际风云变幻，中拉关系已经进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。携手前行，中拉构建命运共同体必将行稳致远，增益世界。

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