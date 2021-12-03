新华社布加勒斯特12月2日电 题：专访罗马尼亚奥委会主席：中国将举办史无前例的绿色冬奥会

新华社记者陈进

罗马尼亚奥委会主席米哈伊·科瓦柳日前在接受新华社记者专访时表示，尽管新冠疫情依然流行，但北京将举办一届史无前例的绿色冬季奥运会，并为之做出了巨大的努力。

科瓦柳说，“我们对中国为举办冬奥会和冬残奥会做出的巨大努力表示感谢”，这场体育盛会必将大大增强人们对疫情之后恢复正常生活的信心。

科瓦柳1996至2008年期间曾代表罗马尼亚参加四届奥运会，夺得2000年悉尼奥运会佩剑冠军，并在2008年北京奥运会上获得佩剑铜牌后正式退役。

科瓦柳高度评价北京冬奥会的场馆设施建设，“2022年北京冬奥会的最大特点是对2008年奥运场馆、设施进行改建，将其打造成高水平、绿色和可持续的冬季运动设施”，他特别提到了从2008年奥运会的“水立方”到2022年冬奥会的“冰立方”的成功变身。

这位罗奥委会最高官员说，为举办冬奥会，“中国提出了环境保护、为运动员提供更清洁的比赛环境的目标”，冬奥会结束后，这些一流的设施将成为未来冰雪运动爱好者的训练和比赛场所。

科瓦柳在谈到罗马尼亚在本届冬奥会上的奖牌目标时表示，罗将派出25-30名运动员参加北京冬奥会的滑冰、雪车、雪橇、钢架雪车、冬季两项和高山滑雪等项目的比赛，其中最有可能拿奖牌的是雪车项目，希望能结束半个世纪无缘冬奥会奖牌的历史。此前，罗马尼亚曾在1968年法国格勒诺布尔冬奥会双人雪车比赛中获得本国唯一一枚冬奥会奖牌。

在谈到北京冬奥会将采取的新冠防疫措施时，科瓦柳表示，相信北京冬奥会的严格防疫措施将得到广大参赛运动员的遵守，从而确保本届赛事安全、圆满地举行。

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