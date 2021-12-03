新华社北京12月2日电 综合新华社驻新德里记者赵旭、驻哈瓦那记者朱婉君报道：印度卫生部2日说，在该国卡纳塔克邦发现两例变异新冠病毒奥密克戎毒株感染病例，这是该国首次报告奥密克戎毒株感染病例。古巴生物医药集团1日宣布，该国研发机构已着手设计针对奥密克戎毒株的疫苗。

印度卫生部高级官员拉夫·阿加瓦尔在2日召开的发布会上表示，两名感染奥密克戎毒株的患者均为男性，年龄分别为46岁和66岁，目前没有出现严重症状。卫生部门已追踪到这两名感染者的所有接触人员，并正在进行严密监测。

另据印度媒体报道，这名66岁的感染者是有南非旅行史的外国人，46岁的感染者是卡纳塔克邦首府班加罗尔的一名卫生工作者。出于保护隐私等考虑，印度卫生部没有透露两名患者的更多信息。

印度卫生部2日发布的疫情数据显示，当天该国新增新冠确诊病例9765例，累计确诊34606541例；新增死亡477例，累计死亡469724例。

古巴国有企业生物医药集团主席爱德华多·马丁内斯1日在社交媒体推特上发文说，古巴密切关注有关奥密克戎毒株的报告，该国研发机构已着手设计针对该毒株的疫苗。他还表示，当前最重要的是继续推进新冠疫苗接种并坚持防疫措施。

古巴新冠疫情近期明显趋缓，新增确诊和死亡病例数量大幅降低。古巴公共卫生部1日发布疫情数据显示，该国较前一日新增新冠确诊病例142例，累计确诊962628例；新增死亡1例，累计死亡8305例。此外，古巴有超过921万人完成新冠疫苗全程接种，约占总人口的82.4%。目前，古巴为民众接种的是其自主研制的阿夫达拉、“主权02”和“主权Plus”疫苗。

为防止奥密克戎毒株输入，古巴将从12月4日起要求来自南非、莱索托、博茨瓦纳等国家旅客入境时出示新冠疫苗全程接种证明和72小时内核酸阴性证明，并接受核酸检测，之后到指定酒店强制隔离7天，并在隔离第6天再次接受核酸检测。

(责编：苏缨翔、燕勐)