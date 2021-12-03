新华社北京12月2日电（记者潘洁、成欣）2021年“一带一路”国际智库合作委员会理事会会议2日以线上线下相结合方式举行。会议总结上一次理事会会议以来的工作，规划讨论下一阶段工作，选举产生新的理事长和部分理事机构理事，并确认了部分理事机构名称变更。

新当选的理事长、新华社社长何平在致辞中表示，在不久前举行的第三次“一带一路”建设座谈会上，习近平主席发表重要讲话，彰显了中国坚定不移扩大高水平开放的决心和信心，体现了通过共建“一带一路”弘扬全人类共同价值、推动构建人类命运共同体的责任和担当。作为共建“一带一路”的重要力量，智库要发挥更大作用，汇集众智，凝聚众力，做“一带一路”高质量发展的促进者、“一带一路”生动故事的讲述者、“一带一路”民心民意的沟通者。

13位中外智库代表分享了相关研究成果，高度评价“一带一路”给各方带来巨大机遇。他们表示，愿进一步加强交流合作，推出更多含金量高、可操作性强的研究成果，为推动共建“一带一路”高质量发展提供智力支持。

会议由新华社总编辑傅华主持。

“一带一路”国际智库合作委员会成立于2019年4月，由新华社联合15家中外智库共同发起。

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