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巴西第三季度经济环比萎缩0.1%

2021年12月03日08:43 | 来源：新华网
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新华社里约热内卢12月2日电（记者赵焱 陈威华）巴西地理统计局2日发布的报告显示，今年第三季度巴西国内生产总值（GDP）为2.2万亿雷亚尔（约合3900亿美元），环比下降0.1%。

报告显示，今年第三季度，服务业产值环比增长1.1%，农牧业产值下降8.0%，工业产值环比持平。

另外，地理统计局将第二季度GDP环比变化幅度修正为下降0.4%。该局官员丽贝卡·帕利斯说，大豆收获季结束导致农牧业产值环比下降。此外，气候因素也导致咖啡豆等农产品产量减少。

由于GDP已连续两个季度环比下降，市场人士普遍担忧，巴西经济或出现新一轮技术性衰退。不过，巴西前财政部长迈尔松·达诺布雷加表示，巴西2021年经济增长预期仍处于较高水平，当前技术性衰退不代表事实性经济衰退。

巴西中央银行日前将2021年经济增长预期从4.80%下调至4.78%。

受高通胀、加息及政府公共支出突破上限等因素影响，巴西企业和消费者信心近期持续受到打击。今年9月开始，政府和金融机构多次下调全年经济增长预期。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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