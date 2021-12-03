新华社瓦莱塔12月2日电 “百年颂·共此时——点亮中欧”当代中国画艺术展2日在位于马耳他首都瓦莱塔的马耳他中国文化中心开幕。

本次展览展出中国39名艺术家的100幅作品，以当代中国画为主，涵盖水墨、彩墨、工笔重彩，还有融入中国意象风格的壁画、油画、版画、水彩、岩彩等。展览由中国国家艺术基金、四川美术学院主办，是马耳他中国文化中心自新冠疫情以来举办的首个线下艺术类展览。展览将持续到12月31日。

马耳他艺术协会主席阿德里安·马莫在展览现场发表讲话说，新冠疫情对演艺行业影响大，但是视觉艺术创作仍在继续。此次展览作品丰富，为人们带来艺术的享受。

中国驻马耳他大使于敦海在书面讲话中表示，这是一个展现中国当代绘画作品风貌的综合性展览，在庆祝中国共产党成立100周年之际走进马耳他，拉近两国民众心灵距离，体现了中马两国深厚的传统友谊以及疫情期间的守望相助。

马耳他中国文化中心主任杨晓龙对新华社记者表示，本次展览集中展示了中国当代艺术家的想象力、创造力和精湛的艺术造诣。作品立足于中国式审美视角，巧妙融汇意象与写实手法，将中国文化符号与欧洲民族风情和谐融合。

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