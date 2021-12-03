新华社莫斯科12月2日电（记者黄河）俄罗斯外交部长拉夫罗夫2日表示，俄罗斯愿与美国恢复有关乌克兰问题的对话渠道，一道为解决乌克兰危机做出努力。

据俄外交部网站消息，拉夫罗夫当天在瑞典首都斯德哥尔摩举行的欧洲安全与合作组织部长理事会会议期间与美国国务卿布林肯举行会晤。拉夫罗夫在会晤开始前表示，美方一再表示愿意在不破坏“诺曼底模式”的情况下恢复与俄罗斯的单独对话渠道，俄方“有兴趣共同努力解决乌克兰危机”。

他同时表示，北约东扩直接影响俄罗斯的安全。任何国家都不应以牺牲他国的安全为代价来加强自己的安全。

拉夫罗夫还表示，尽管俄美两国存在很大分歧，但两国对全球安全与稳定很重要，必须采取负责任的态度。两国领导人今年6月在瑞士日内瓦举行会晤后，双方开始举行战略稳定对话，预计第三轮对话于2022年初举行。

布林肯表示，只有通过外交手段才能避免俄乌之间可能发生的冲突，美国愿意为双方关系缓和发挥作用。美国总统拜登在日内瓦会晤期间曾表示，俄美构建稳定而可预测的关系对美国很重要。这符合两国以及两国人民的利益。

据俄外交部网站消息，拉夫罗夫与布林肯在会晤中就双边关系、双方共同关心的国际和地区热点问题深入交换了意见。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议，此后大规模武装冲突得到控制，但小规模交火时有发生。

“诺曼底模式”来源于2014年6月在法国举行的诺曼底登陆70周年国际纪念仪式，当时俄罗斯、德国、法国、乌克兰四国领导人在活动期间就乌克兰局势进行了一系列磋商。

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