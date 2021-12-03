新华社马德里12月2日电（记者冯俊伟 谢宇智）正在西班牙首都马德里举行的联合国世界旅游组织第24届大会2日公布了首批“世界最佳旅游乡村”名单，中国浙江省安吉县的余村和安徽省黟县的西递村入选。

根据世界旅游组织发表的新闻公报，全球174个村庄参加这次评选，来自32个国家的44个村庄脱颖而出，入选“世界最佳旅游乡村”名单。入选村庄在保护文化和自然资源、创新及变革等方面得到评委会的认可。

余村位于浙江省安吉县，三面环山，近年来开启了从“采石经济”到“生态经济”的转型，强调对环境的治理与保护，将这个曾因采矿业导致环境污染的村庄改变成全国最宜居的村落之一，实践了“绿水青山就是金山银山”的理念。

西递村坐落在安徽省黄山南麓，始建于北宋年间。村落建筑古朴优美，布局精巧，是徽派建筑艺术的代表，于2011年被正式授予“国家5A级旅游景区”称号。此外，以西递村为代表的皖南古村落于2000年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

联合国世界旅游组织第24届大会于11月30日至12月3日在马德里举行。在大会于12月2日举行的仪式上，中国驻西班牙大使馆文化参赞刘雯秋代余村和西递村领取了相关证书。

“世界最佳旅游乡村”评选倡议由联合国世界旅游组织发起，旨在促进旅游业在保护乡村自然资源、景观和文化多样性等方面发挥作用，促进可持续发展。2021年首批联合国世界旅游组织“世界最佳旅游乡村”评选工作于5月开始。

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