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巴巴多斯脱离英联邦成为共和国

本报记者  毕梦瀛
2021年12月03日05:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　当地时间11月30日，巴巴多斯正式脱离英联邦成为共和国，此前担任巴总督的桑德拉·梅森宣誓就任该国首任总统，取代英国女王伊丽莎白二世成为新的国家元首。

　　当天也是巴巴多斯独立55周年纪念日，梅森、英国王储查尔斯、部分加勒比共同体国家元首等在巴首都布里奇敦出席过渡仪式。梅森在仪式上致辞说，过去几十年里，关于巴巴多斯改制的讨论持续不断，如今这些讨论被付诸实践。她表示，将为了国家和后代的利益自信而勇敢地前行。当地媒体在报道中表示，“这是一个新时代的开始”。

　　巴巴多斯是东加勒比海岛国，面积约430平方公里，人口约28.8万。17世纪初期被英国占领，1966年11月30日独立，之后成为英联邦成员国。今年9月，巴巴多斯议会全票通过修宪提案，决定该国将脱离英联邦，改制为共和国，以总统为国家元首。巴巴多斯西印度大学教授辛西娅·巴罗—贾尔斯指出，成立共和国是巴巴多斯人民多年来的愿望，巴巴多斯政治进程已经发展到成熟的阶段，走向共和制是重要的一步。

　　作为英国最早的殖民地之一，巴巴多斯经济过去长期较依赖糖业出口，与英联邦国家经济往来紧密。20世纪90年代，巴逐步确立了以旅游、离岸金融、建筑等产业为主的经济发展模式，成为加勒比地区经济发展较好的国家之一。

　　（本报里约热内卢12月2日电） 


　　《 人民日报 》（ 2021年12月03日 17 版）
(责编：袁勃、郝江震)

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