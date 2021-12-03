本报开罗12月2日电 （记者沈小晓）埃及第二届防务展于11月29日至12月2日在开罗国际会展中心举行。共有42个国家的400余家军工企业参加此次防务展。中国北方工业有限公司、中国电子科技集团、中航技进出口有限责任公司等中国企业参展。

埃及国防部长扎基在开幕式上表示，此次展会为参展商提供了展示国防安全领域尖端设备和交流互鉴的平台，将进一步推动各国国防系统及军工产业的发展。

中国企业携多款先进的武器装备系统参展。中国北方工业有限公司的展品覆盖机动突击、火力打击、智能弹药、防空反导、军技合作和非传统安全等多个领域。

中航技进出口有限责任公司相关负责人介绍，该公司展品涵盖固定翼战斗机、高教机、中空长航时察打一体无人机等多个大类。目前，埃及空军已装备了翼龙—1无人机，在反恐等领域发挥作用。

中国电子科技集团在现场展示并介绍了ZDK—03预警机、“远谋”新一代指挥方舱、Skydome综合反无人机系统以及JY—27B远程搜索雷达等先进设备。

《 人民日报 》（ 2021年12月03日 17 版）

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