本报记者 张梦旭

根据美国联邦调查局日前公布的数据，美国2020年共报告8263起仇恨犯罪，涉及11126名受害者，比2019年增长约13%。其中，超过60%的仇恨犯罪案件背后有种族因素。

这份报告显示，针对非洲裔的仇恨犯罪从2019年的1972起增加到2871起；针对亚裔的仇恨犯罪从2019年的161起增加到279起，增长了76%。同时，约有7750起仇恨犯罪属于人身攻击型，3147起仇恨犯罪属于针对财产犯罪。美国联邦调查局刑事部副助理主任格林伯格说，大多数仇恨犯罪都是针对非裔美国人的，但在新冠肺炎疫情发生后，针对亚裔的仇恨犯罪有所增加。

美国有线电视新闻网认为，公布的仇恨犯罪数据很可能被严重低估。美国有约1.8万个执法机构，这些执法机构并非必须向美国联邦调查局提供相关数据，比如今年有3000多个执法机构没有提交数据。美国南方贫困法律中心报告则显示，向美国联邦调查局报告数据的约1.5万家执法机构中，85%的报告仇恨犯罪数为零，数据显然被严重低估了。此外，在美国，检察官起诉仇恨犯罪的证据要求很高，需要证明嫌疑人的仇恨行为是出于偏见，这实际很难获取。

皮尤研究中心公布的一项调查结果显示，逾八成亚裔美国人表示，他们面临越来越多的暴力。近一半人表示，自去年以来经历过种族歧视事件，1/3表示害怕受威胁或人身攻击。纽约市警察局公布的数据显示，截至10月底，纽约市发生的仇恨犯罪数量同比增加了96%，其中针对亚裔的仇恨犯罪增幅最大，高达343%。《洛杉矶时报》的报道称，去年洛杉矶县针对亚裔的仇恨犯罪增加了76%，超过75%的犯罪涉及身体暴力，较2018年的58%显著增加。

近来，美国各地还多次发生针对亚裔老年人的暴力袭击，一些亚裔社区被迫招募志愿者，组织巡逻队伍保护自身安全。分析人士表示，一些美国政客中流行的种族主义言论，以及有关新冠肺炎疫情起源的阴谋论，都对针对亚裔的仇恨犯罪激增起了推波助澜的作用。美国进步中心的报告表示，近年来白人至上主义在美国死灰复燃，导致出于种族偏见的仇恨犯罪越来越多，这对少数族裔的生命安全和身心健康带来了负面影响。美国亚太裔公共事务联盟创始人尹集成表示，在许多情况下，仇恨犯罪受害者或他们的亲人并没有看到正义的结果，“打击仇恨犯罪，行动更重要”。

美国加州州立大学斯坦尼斯劳斯分校刑事司法部门主任格斯坦菲尔德表示，美国目前还没有行之有效的打击仇恨犯罪的策略。南方贫困法律中心的报告认为，美国联邦政府应采取多项行动打击仇恨犯罪，司法部应该发出明确一致的信息，即“基于偏见的攻击是不可接受的”。

（本报华盛顿12月2日电）

《 人民日报 》（ 2021年12月03日 17 版）

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