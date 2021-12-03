赵厚麟

中国积极参与国际电信联盟的各项活动，逐渐从技术受益者转变为技术贡献者，从治理的参与者转变为治理的推动者

今年是中华人民共和国恢复在联合国合法席位50周年。新中国恢复在联合国合法席位，开启了中国与联合国合作的崭新篇章。这是中国和平发展、造福人类的50年。

过去50年，世界发生了巨大变化。一方面，世界经济快速发展，科技创新日新月异；另一方面，气候变化、南北差距、地区安全、恐怖主义等挑战增多。应对人类面临的各种全球性挑战，需要国际社会加强合作，大力践行多边主义。世界各国应该尊重联合国宪章宗旨和原则，坚决维护联合国的权威和地位。

令人欣慰的是，占联合国会员国绝大多数的发展中国家一直呼吁加强联合国作用，发出倡导和平与发展的正义声音。中国始终与广大发展中国家站在一起，维护发展中国家整体利益，为维护国际公平正义、加强联合国权威和效能作出不懈努力和巨大贡献。中国一直坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护联合国在国际事务中的核心作用，是多边主义的积极践行者。中国提出建设新型国际关系、构建人类命运共同体等重要理念，为世界和平发展注入重要正能量，得到越来越多的赞同和支持。中国在联合国舞台上的影响力日益彰显。

国际电信联盟创建于1865年，是联合国体系内负责全球电信和信息事务的专门机构。中国积极参与国际电信联盟的各项活动，经历了从早期学习、提交方案，再到参与国际电信标准制定的过程，逐渐从技术受益者转变为技术贡献者，从治理的参与者转变为治理的推动者。中国建成全球规模最大的5G网络，北斗组网，月球取样，火星巡视，量子通信，中国空间站接纳多名航天员长期进驻，“天眼”眺望深空，载人深潜突破万米大关……这些成就无不展现中国科技发展的速度和质量。

中国在国际电信联盟积极参与各项活动，提交中国方案，贡献东方智慧。中国在实现自身发展的过程中，始终与广大发展中国家加强合作，分享中国发展红利，致力于实现共同发展。譬如，2018年中非合作论坛北京峰会通过的《中非合作论坛—北京行动计划（2019—2021年）》明确指出，中非愿加强在国际电信联盟等国际组织中的合作，促进在人员培训、网络互联互通、创新中心建设等方面的协作，共同努力缩小非洲数字鸿沟，推进非洲信息社会建设。国际电信联盟对此表示高度赞赏和全力支持。

展望未来，一个日益繁荣昌盛的中国和一个有效运作的联合国，一定能为人类的美好未来作出更大的贡献！

（作者为国际电信联盟秘书长）

《 人民日报 》（ 2021年12月03日 17 版）

(责编：袁勃、郝江震)