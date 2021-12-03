本报记者 孙广勇

湄萨迈村村民在山谷里种植蔬菜。

本报记者 孙广勇摄

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推动农村地区脱贫，尤其是促进经济相对落后的北部山区实现发展，一直是泰国政府减贫工作的重点内容之一。在传统罂粟种植区，随着替代种植项目的不断推进，当地农业种植面积不断扩大，手工业、旅游业也随之兴起，取得了较好的经济和社会效益。

从泰国北部城市清迈出发，沿着蜿蜒的盘山公路行驶两个小时后，记者到达位于泰缅边境湄林县的湄萨迈替代种植发展中心。湄萨迈发展中心成立于1974年，覆盖湄林县两个村子的逾2000人口，农田面积近32平方公里。“这里的村民之前以种植罂粟为生，现在主要种植蔬菜、水果和咖啡。”中心主任安诺告诉记者。

传授种植技术 形成品牌效应

“这里距县城40公里，海拔1500米，是离城镇比较近的替代种植发展中心，其他更多的中心分布在更深更高的山林里。”安诺介绍，中心的工作是开发适合当地土壤和气候的经济作物，再把种植技术传授给村民。

在一个蔬菜大棚内，记者看到许多长方形的托盘，里面种的白菜苗刚吐出新芽。一般来说，中心要等到白菜苗逐渐茁壮后，才会让村民取走，以保证成活率和生长密度。“每周，技术人员都会去村里检查蔬菜生长情况，帮助防治病虫害。”安诺说。

蔬菜地不远处，草莓、葡萄等水果苗也正处在培育和观察阶段。去年，这两个村子共收获水果50吨、蔬菜36万公斤，价值1500万泰铢（1元人民币约合5泰铢）。这些水果和蔬菜被统一纳入替代种植项目的品牌下，运到大型连锁超市售卖。

在另一个大棚里，一台播种机正在通过并排的小孔，把种子均匀播撒在营养土上。“在研究农作物品种的同时，我们还对农机改造升级，以提高种植效率。以前靠人工要30分钟才能完成的播种，用这台设备只需要1分多钟。”技术员甘尼喀说。

为了发展山地经济，泰国替代种植项目在北部7个府设立了39个发展中心。在此基础上，政府又在北部和中部设立了40个高山地区经济发展研究院工作点。从湄卓大学农学专业毕业后，安诺已经在替代种植项目工作了16年。“我是在山里长大的，希望帮助山区的乡亲们不断改善生活。”

收入显著增加 日子越过越好

从发展中心坐上皮卡车，沿着颠簸的山路，记者来到湄萨迈村村外的一处山谷。远眺村庄，群山环绕，朵朵白云飘过，盆地内的红砖灰瓦若隐若现。

“以前，从村子走出大山需要一天一夜。”村民威吞听说，祖辈们的生活曾经十分贫困。经过几十年的发展，替代种植彻底改变了山村的生活。

在村子附近的一大片谷地里，绿油油的蔬菜长势喜人。旁边的几座山坡也被开垦成梯田，种植着各类经济作物。村民叻达侬一家参加替代种植项目已有10多年，蔬菜种植面积近1.3万平方米。“一年能收获白菜四五次，每次大约4000公斤。每公斤白菜能卖4至5泰铢，有时甚至卖到10泰铢。现在靠种白菜养活全家、供5个孩子上学，没有问题。”叻达侬乐呵呵地算了一笔经济账。

叻达侬家里有皮卡车、电视、冰箱，还堆着一包包的稻谷。“以前村子里穷，现在改种蔬菜、水果等，每年能攒好几万泰铢。村民富了，村子也热闹起来。”

和叻达侬一样，湄萨迈村不少村民通过种植蔬菜、水果等经济作物，过上了安稳生活。“去年，参加替代种植项目的村民人均年收入大约6万泰铢，再加上其他的一些经济收入，大家的日子越过越好。当地的基础设施也大有改善，修建了学校，孩子们也能就近上学了。”安诺说。

传承手工技艺 发展乡村旅游

泰国北部地区多为高山，山上分布着一些少数民族村寨。在湄萨迈村，上百户民居散居在山坡高地上。在村口的小型博物馆里，记者看到各种各样的火麻制品，有上衣、裙子、外套、帽子等衣物，也有背包、笔袋等小物件。

在屋前的一块平地上，几个老人正在加工火麻制品。他们先把火麻主茎晾晒7天，然后剥离茎皮，进行水煮、搅拌、清洗、染色……“制作这样一件上衣需要20多道工序，得花两三个月时间，售价大约6000泰铢，是一般普通棉布衣服价格的好几倍呢。”村民诺茜一边织布，一边告诉记者。

7年前，湄萨迈村成立了合作社，加工火麻制品，吸引了30多位村民参加。去年，每人领到5万泰铢分红。“制作火麻制品，既能增加收入，也是传承我们的民族手工艺。”村长班颇说。

“穿上火麻纤维做成的衣服，在热季感觉凉爽，在凉季则保暖性好。不仅我们山地民族喜欢穿，不少游客也前来购买，甚至还远销到了国外。”诺茜高兴地说。

在湄萨迈村的一处高坡上，记者看到一家崭新的民宿，门前鲜花盛开。来自普吉的游客巴妮告诉记者：“和朋友一起到泰北旅游，这里气候舒适，还能体验山地民族生活，感觉身心很放松。”

湄萨迈村只是泰国北部山区的一个发展缩影。如今，替代种植已覆盖了几十万在北部山地居住的村民。“通过引导村民种植短期和长期收获相结合的农作物，制作传统手工艺品，发展乡村旅游，他们的收入不断增加，大家的生活有了保障。”清迈府副府尹差猜万告诉记者，泰国许多政府部门和国有企业还同时出台了一些不同的帮扶计划，共同帮助山地村民脱贫。

（本报清迈电）

《 人民日报 》（ 2021年12月03日 17 版）

(责编：袁勃、郝江震)