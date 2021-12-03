据新华社亚的斯亚贝巴12月1日电 （记者汪平）12月1日，国务委员兼外长王毅在中非合作论坛第八届部长级会议结束后对埃塞俄比亚进行工作访问，在亚的斯亚贝巴会见了埃塞副总理兼外长德梅克。

王毅表示，中国同埃塞有着传统友谊，双方已结为全面战略合作伙伴。两国关系历经国际风云变幻的检验，不受外部因素的干扰，也不受各自国内变化的影响。中方奉行不干涉内政原则，我们不干涉埃塞的内政，也反对外部势力插手干涉，更不赞同一些外部势力为实现自身政治目的向埃塞施压。埃塞当前冲突的本质，是埃塞的国内问题，相信埃塞有能力、有智慧依照法律，以政治手段予以化解，实现包容和稳定。和谈是真正的出路，也是唯一正确的选择。

德梅克表示，埃塞高度重视两国传统友谊，赞赏中方坚定奉行不干涉内政原则。埃塞政府仍致力于政治解决冲突，反对外部势力以所谓民主和人权为借口干涉埃塞内政。

双方还就中非合作交换意见。王毅说，中非合作论坛第八届部长级会议取得丰硕成果。习近平主席发表重要演讲，宣布了对非合作一系列新的重要举措，得到与会各方一致支持和热烈响应，将为中非合作开辟新局面，也将促进中国同埃塞各领域合作。

《 人民日报 》（ 2021年12月03日 03 版）

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