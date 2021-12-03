先进的马克思主义政党不是天生的，而是在不断自我革命中淬炼而成的。中国共产党十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》用“十个明确”精辟概括习近平新时代中国特色社会主义思想丰富内涵，将“以伟大自我革命引领伟大社会革命”作为重要内容。

接受本报记者采访的国际人士认为，坚持与时俱进，是中国共产党永葆蓬勃朝气的秘诀。勇于理论创新、善于理论创新的中国共产党，正为人类和平与发展不断作出新的贡献。

西班牙共产党主席何塞·路易斯·森特利亚多次访问中国，见证了中国在各领域取得的伟大成就，切身感受到中国发生的巨大变化。在他看来，这归功于中国共产党领导中国人民，坚持实事求是、与时俱进，探索出一条符合中国国情的发展道路。“中国共产党的一大特点就是坚持与时俱进，推进实践基础上的理论创新，为坚持和发展马克思主义作出宝贵贡献。”

尼日利亚总统工业贸易投资高级特别顾问西德尼多次访华，并连续多年参加中国进出口商品交易会（广交会）。西德尼表示，坚持改革创新、与时俱进，是中国发展进步的强大动力，“在中国共产党领导下，中国持续扩大对外开放，与其他国家分享中国发展带来的红利”。

黎巴嫩共产党总书记汉纳·加里卜认为：“中国共产党清楚地认识到，只有不断在改革创新和现代化尝试中进行评估和评价，才能不断完善自身体制机制。这是中国共产党能够实现不同阶段战略目标的重要原因。”

尼泊尔特里布文大学医学院教授、尼中社会关系学院院长巴尔穆昆达·雷格米表示，在中国共产党领导下，中国各领域建设取得巨大成就。与此同时，根据时代发展和实践变化，中国提出共建“一带一路”倡议，与共建国家携手合作，为人类和平与发展贡献智慧和力量，展现了担当作为、开放包容的大国形象。

不久前，“一带一路”能源合作伙伴关系迎来古巴、摩洛哥等8个新成员。古巴哈瓦那大学中国问题专家伊尔米娜·安格认为，这对于古中两国和世界都具有重要意义。新冠肺炎疫情是对全球卫生治理体系的检验，也是对多边主义的检验。中国坚持绿色发展，呼吁各国加强团结合作，共同应对环境挑战，“为推动全球生态文明建设作出重要贡献”。

法国巴黎第八大学教授皮埃尔·皮卡尔表示，在中国共产党领导下，中国不仅实现了自身的巨大发展，而且正在推动高质量共建“一带一路”，为世界和平与发展贡献力量。“我们既看到中国为稳定和发展本国经济所采取的措施，也看到中国通过不断扩大开放、加强国际合作，让各国人民共享发展机遇和成果。”

“人类命运共同体理念的提出，体现了中国共产党理论创新的勇气和对人类命运的责任意识。”俄罗斯远东联邦大学东方学院政治学系教授弗拉基米尔·佩切利察认为，这彰显了中国共产党维护世界和平、促进共同发展的责任担当。

泰国暹罗智库主席洪风表示：“面对世界百年未有之大变局和疫情全球大流行带来的挑战，中国共产党始终心系人类前途命运，洞察时代潮流，做出了正确的历史抉择。”

“中国为世界树立了抗击疫情的典范。”巴西共产党中央委员会委员埃利亚斯·雅布尔表示，疫情蔓延凸显了推动构建人类命运共同体的必要性和紧迫性。

韩国韩中城市友好协会会长权起植表示，人类命运共同体理念深刻诠释了合作、和平与发展的真谛，反映了各国人民的普遍诉求。

森特利亚表示，构建人类命运共同体理念，“跨越了人类社会的分歧与隔阂，着眼于全人类的福祉，有助于世界多元化、平衡和可持续发展，为构建新型国际关系开辟新路径”。

（本报北京、马德里、阿布贾、巴黎、墨西哥城、莫斯科、曼谷、里约热内卢、首尔电 记者俞懿春、姜波、姜宣、刘玲玲、谢佳宁、张光政、刘慧、毕梦瀛、马菲）

《 人民日报 》（ 2021年12月03日 03 版）

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