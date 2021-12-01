新华社伦敦12月1日电（记者郭爽）来自中国和英国的多家机构11月30日在北京和伦敦联合举办在线发布会，公布了中英气候变化风险评估项目第三阶段的研究成果，发布了包括《2021碳中和目标与气候风险：气候变化经济损失评估》《气候变化风险评估及治理（2021）——来自中英合作研究的洞见》等多份重磅报告，并呼吁加强国际合作以应对气候变化风险。

中国生态环境部应对气候变化司副司长蒋兆理在当天会议的致辞中说，中英气候变化风险评估项目第三阶段自2019年启动以来，围绕能源系统、脱碳、全球气候风险评估、治理气候变化和生物多样性协同等方面发布了多篇研究报告。这些基于实际案例的科学研究成果，为中国制定政策提供了有益的借鉴和支撑。

《2021碳中和目标与气候风险：气候变化经济损失评估》第一作者、清华大学能源环境经济研究所副所长滕飞说，中国的碳中和目标不仅是能源系统和经济结构可持续转型的目标，更是减少气候变化经济损失的最安全和最有效的方式。

《气候变化风险评估及治理（2021）——来自中英合作研究的洞见》第一作者、中国国家气候中心主任巢清尘说，气候风险存在非常明显的跨境、跨区域的传导可能，所以更需要加强国际合作，以提高气候适应建设的总体实力。

英国皇家国际问题研究所环境与社会部高级研究员郭江汶说，中英气候变化风险评估合作，以基于实证的气候风险研究为基础，为提高并加深中国和全球决策者对应对气候风险、提高风险治理能力以及加强气候适应行动的理解，作出了重要贡献。她强调，中国在一些低碳技术方面处于世界领先地位，如太阳能和风能，还可以在向净零经济快速过渡的气候治理方面展现领导力。

2015年，来自英国、中国、印度和美国的专家共同发表《气候变化:风险评估》报告，提出气候变化风险评估的新模式。同年，中英签署《气候变化风险评估和研究双边合作协议》，就温室气体排放的未来途径、气候对温室气体排放带来的直接风险等开展合作研究。

在中英合作的第一阶段和第二阶段开展的风险指标和风险评估工作基础上，中英气候变化风险评估项目于2019年11月启动进入第三阶段，包括4个相互关联的工作组，分别研究排放风险、直接气候风险、系统性气候风险及将气候风险纳入中国和全球治理框架中。

中英气候变化风险评估项目第三阶段的研究人员来自中国和英国的科学家和政策研究团队，其中包括英国皇家国际问题研究所、清华大学、牛津大学、中国国家气候中心、英国雷丁大学等英国和中国的十多个机构。

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