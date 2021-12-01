中新社莫斯科12月1日电 (记者 田冰)俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃12月1日在例行记者会上宣布，在莫斯科工作超过3年的美国驻俄罗斯大使馆人员必须在明年1月31日前离境。

扎哈罗娃说，“我们将美国要求(俄外交人员离开美国)视为驱逐，并将做出相应反应。到2022年1月31日，在莫斯科工作已经超过三年的美国驻俄大使馆人员必须离境。”

扎哈罗娃强调说，这种选择不是俄方作出的，而是美方强加给俄方的一个“游戏”。2020年美国国务院单方面对俄驻美大使馆、驻纽约和休斯敦总领事馆工作人员的居留期限做出了3年限制，而且要求已经和即将离开美国的俄罗斯外交官三年内不得回到俄驻美外交使团工作。她指出，美方无权作出这一规定，它侵犯了俄罗斯的主权，不符合任何外交规范。

扎哈罗娃说，俄方长期努力试图和美方沟通，并希望找到某种建设性的解决方案，但美方做出了自己的选择。她补充说，到明年7月1日前，如果华盛顿方面拒不放弃“三年期限”的要求，届时离开俄罗斯的美方外交人员的数量将与美国国务院公布的应离开美国的俄外交人员数量相当。

上月底，俄罗斯驻美国大使安东诺夫对媒体表示，由于被美国“驱逐”，将有超过50名俄外交人员在2022年1月和6月分两批离开美国。

今年4月，拜登政府以俄罗斯涉嫌进行“网络袭击、干预美国大选等”为由，宣布对俄实施大规模制裁并驱逐俄外交人员。俄罗斯随后采取反制措施，并将其列入对俄不友好国家名单，禁止美驻俄大使馆雇用当地员工。

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