新华社伊斯兰堡12月1日电 专访：中巴经济走廊为巴基斯坦经济发展提供强劲动力——访巴基斯坦白沙瓦大学教授艾哈迈德·汗

新华社记者李浩 蒋超

作为共建“一带一路”标志性项目，中巴经济走廊成功帮助巴基斯坦突破能源和交通基础设施瓶颈，为巴经济发展提供强劲动力，巴基斯坦白沙瓦大学教授、俄罗斯、中国和中亚区域研究中心主任沙比尔·艾哈迈德·汗11月30日接受新华社记者电话采访时这样说。

艾哈迈德·汗表示，“一带一路”倡议是中国践行共同繁荣理念的体现，许多国家在“一带一路”倡议下实施了当地急需的项目。巴基斯坦曾面临严重的电力短缺，民众基本生活用电都难以保障，但中巴经济走廊框架下多个能源项目的投产已基本解决这一问题。

针对近日有印度智库称“‘一带一路’倡议只向合作国家输出碳排放，没有带来经济发展和就业机会”，艾哈迈德·汗认为这种说法十分荒谬。

他说，为减少对环境的影响，萨希瓦尔、卡西姆港等走廊燃煤电站采用超临界机组等先进技术，排放物指标远低于巴基斯坦标准，也符合一些更严格的世界标准。随着卡洛特、苏吉吉纳里等水电项目的顺利推进，走廊将为巴基斯坦绿色能源发展作出重要贡献。

艾哈迈德·汗指出，自2013年启动建设以来，中巴经济走廊已为巴创造7.5万个就业岗位。目前，建设进入高质量发展新阶段，聚焦产业、农业、社会民生等领域合作，将为巴民众带来更多工作机会。例如，对巴基斯坦工程师和工人来说，中巴经济走廊项目不仅意味着一份可观的收入，他们还能从中国工程人员那里学到很多专业知识，“这让他们自己能够成长为巴基斯坦市场需求巨大的技术人才”。

艾哈迈德·汗说，“一带一路”倡议能够为沿线国家提供更多、更好的发展机会，中巴经济走廊为巴基斯坦带来的好处正是其缩影。

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