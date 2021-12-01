新华社达喀尔12月1日电 当地时间11月29日至30日，中非合作论坛第八届部长级会议在达喀尔举行。国务委员兼外长王毅、商务部长王文涛同塞内加尔外长艾莎塔，经济、计划和合作部长奥特共同主持会议。

王毅说，尽管受到新冠肺炎疫情影响，中非双方克服困难如期办会，围绕会议主题进行了务实高效的讨论并达成广泛共识，取得圆满成功。

王毅表示，会议回顾了中非合作论坛北京峰会以来中非关系发展和中非团结抗疫成果，审议了北京峰会“八大行动”落实情况，通过了一系列成果文件，成为历届会议中通过成果文件最多的一次，充分体现了中非合作的高质量和高水平，彰显了中非双方新时代共谋发展、共迎挑战、共享机遇的坚定决心。

王毅说，我们一致决定继续推进抗疫合作。习近平主席在开幕式上宣布中方将再向非洲提供10亿剂疫苗，得到非方领导人和各位同事高度评价和热烈响应。中方将全面落实习近平主席的郑重承诺，继续支持疫苗知识产权豁免，帮助非洲提升疫苗本地化生产能力，尽快弥合“免疫鸿沟”，为非洲战胜疫情提供有力支持。

王毅表示，我们围绕国际形势和全球治理等重大问题深入讨论，一致认为要弘扬真正的多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，坚定维护中非双方主权、安全和发展利益，维护发展中国家共同利益。增加包括非洲国家在内的广大发展中国家在国际舞台的代表性和发言权，共同构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。

王毅强调，中非合作逆势而上，展现了强大的韧性和潜力。我们要以落实本届论坛会议成果为契机，更好造福中非人民。

一是沿着构建新时代中非命运共同体的康庄大道阔步前进。坚定不移走符合本国国情的发展道路，深化治国理政对话交流，坚持把本国前途命运掌握在自己手中，坚定支持彼此捍卫国家主权、安全和发展利益的努力。推动中非共建“一带一路”、“全球发展倡议”同非盟《2063年议程》、非洲大陆自贸区建设和非洲各国发展战略深度对接。

二是开启中非合作提质升级、高质量发展的新局面。继续坚持共商共建共享的论坛精神，携手落实“九项工程”，着力推动中非合作向卫生健康、改善民生、绿色发展、数字经济、能力建设等领域转型升级，为非洲疫后经济复苏和实现可持续发展作出更大贡献。中国始终是非洲最真诚可靠的合作伙伴，中方对非投入力度只会增强，不会减弱。

三是坚持传统友好，让中非友谊世代相传。弘扬“中非友好合作精神”，在中国讲好非洲故事，在非洲讲好中国故事，当好中非友谊的贡献者和维护者。加强青年和妇女交流，积极关爱和保护双方侨民，培养更多熟悉中非关系、热爱中非合作、呵护中非友好的力量，让老一辈培育的中非友谊之花长盛不衰。

四是捍卫真正的多边主义，维护国际公平正义。坚持中非双方和广大发展中国家的正义主张，推动国际秩序向更加公正合理的方向发展。中方愿同非方共同推动更多国家和国际组织加入“全球发展倡议”和“支持非洲发展伙伴倡议”，形成国际社会支持非洲发展更强合力。

非洲53个国家的外长或代表以及经贸、财政部长等出席会议。与会各方祝贺会议盛大召开，取得成功，高度评价习近平主席宣布的对非合作新的重大举措和非中合作在论坛框架下取得的丰硕成果。他们表示，中国已成为非洲发展不可或缺的重要伙伴，论坛已成为非中合作最重要的加速器。非洲支持并将积极参与“全球发展倡议”和“支持非洲发展伙伴倡议”，期待在非洲工业化、抗疫等领域得到中国更大支持，愿高质量共建“一带一路”，增进人民福祉，实现共同繁荣。

会议通过了《达喀尔宣言》、《达喀尔行动计划（2022－2024年）》、《中非应对气候变化合作宣言》和《中非合作2035年愿景》。

会议闭幕后，王毅同艾莎塔共同会见记者。

会议期间，商务部长王文涛介绍了北京峰会“八大行动”落实情况，并就《中非合作2035年愿景》作了说明。

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