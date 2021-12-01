新华社泰国廊开12月1日电 通讯：泰国东北边贸重镇充满期待 中老铁路开通带动互联互通

新华社记者王媛媛 王亚光 林昊

廊开府与老挝隔河相望，是泰国东北部边贸重镇。中老铁路即将通车让这个只有几十万人口的口岸城市对区域互联互通红利充满期待。

廊开旅游协会顾问集拉农·沙恭丹派萨经营的咖啡馆坐落于湄公河畔，在当地小有名气。她认为，中老铁路开通将让泰中经贸往来更加密切。

“中国市场庞大，中老铁路开通以后，老挝和中国的进出口业务必将增加，泰国也将从中受益。作为泰老边境口岸城市，廊开府邻近老挝首都万象，铁路开通会降低旅游和运输等行业成本。”她说。

集拉农说，新冠疫情对廊开旅游业冲击很大。中老铁路开通将让泰国人跨国出行更加便捷，为疫情后泰国旅游业等相关行业提供难得的发展机遇。

“中老铁路开通对旅游业是个好消息。中国和老挝游客抵达泰国将更加便捷，预计访泰游客数量会增长，将促进我们当地餐饮、住宿等产业发展，”集拉农说，“廊开可以趁此机会开拓与铁路沿线地区的旅游合作。”

中老铁路北起中国云南省省会昆明，南至老挝首都万象，于2016年12月开工，现在即将通车。通车后，万象到中老边境车程将由2天缩短到3小时，到昆明可朝发夕至。

今年31岁的纪淑练来自中国汕头，在廊开边境市场开了一家日用品商铺，已经经营8年。对纪淑练来说，中老铁路开通意味着生意更好做。“从国内进货走陆运，经广州入境越南、老挝然后到廊开，疫情前要一周时间。中老铁路开通后，时间会节省很多，运输成本也会下降。”她告诉记者。

“听到中老铁路要开通的消息，我身边的泰国朋友都很开心，说以后可以坐中老铁路去中国旅游，方便又快捷。”她说。

分析人士指出，铁路运输是更广泛区域经济一体化的一部分。中老铁路是“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接的重要项目，也将成为地区路网的关键枢纽和提升地区互联互通的新生力量。

廊开商会副主席当寨·素甲森信表示，中老铁路开通后，预计经由廊开的泰国对华农产品出口和中国科技产品进口会持续增长，助力廊开物流、仓储等行业发展。他表示，廊开应利用这一新机遇，发展成泰中贸易的货物集散和物流中心。

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