新华社联合国11月30日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽11月30日表示，中国坚定支持建立中东无核及其他大规模杀伤性武器区，呼吁国际社会从巩固核不扩散体系和维护地区长远利益出发，积极回应阿拉伯国家的正当合理诉求，切实按照联合国大会、《不扩散核武器条约》审议大会有关文件要求，持之以恒加以推动。

耿爽在当天举行的第二届建立中东无核及其他大规模杀伤性武器区会议上表示，在中东地区建立无核及其他大规模杀伤性武器区，有助于遏制大规模杀伤性武器扩散，缓解中东紧张局势，促进地区及世界的和平与安全。中方支持地区国家本着务实和建设性精神，加大外交努力，通过对话协商找到建立中东无核及其他大规模杀伤性武器区的解决方案。中方提出搭建海湾地区多边对话平台的倡议，目的是通过集体协商管控矛盾分歧，缓和紧张局势，推动形成维护地区和平稳定的新共识。中方愿就这一倡议与有关各方保持沟通。

耿爽表示，域外国家应该帮助地区国家共享安全，对地区国家建设无核及其他大规模杀伤性武器区的努力给予坚定支持，为地区恢复和平安宁注入“正能量”，而不是在地区制造对立、煽动对抗。中方对美国拒绝出席此次会议感到遗憾，呼吁所有核武器国家切实承担起应尽责任，积极参与建立中东无核及其他大规模杀伤性武器区会议进程。

他说，国际社会应切实遵守和落实1995年《不扩散核武器条约》审议大会关于中东问题的决议，维护《不扩散核武器条约》《禁止化学武器公约》《禁止生物武器公约》的普遍性、权威性和有效性，为建立中东无核及其他大规模杀伤性武器区奠定基础。所有尚未加入上述条约的国家均应尽快加入并严格遵守条约义务。以色列应尽快以无核武器国家身份加入《不扩散核武器条约》，并将所有核设施置于国际原子能机构保障监督之下。同时，国际社会应坚决反对核不扩散领域的“双重标准”做法。美国、英国、澳大利亚开展核潜艇合作违反《不扩散核武器条约》目标与宗旨，构成严重核扩散风险，对地区核热点问题的政治外交解决产生负面影响，也损害地区国家建立中东无核及其他大规模杀伤性武器区的努力。中方呼吁上述国家立即撤销这一错误决定。

耿爽表示，中国签署和批准了所有开放供签署的无核武器区条约议定书，并严格履行相关义务。中国是唯一明确承诺无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器的国家。多年来，中方还积极呼吁所有核武器国家都承诺无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器，并尽早就此缔结国际法律文书。中方希望本届会议能够在首届会议基础上，进一步深入交流，增进互信，凝聚共识，扩大合作，为早日实现中东无核及其他大规模杀伤性武器区的目标注入新的动力。

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