人民网堪培拉12月1日电 （记者陈效卫）据惠灵顿中国文化中心1日消息，为进一步推广2022年北京冬奥会及相关旅游资源，北京市文化和旅游局近日与友好城市合作伙伴惠灵顿市政府国际部合作，邀请惠灵顿中国文化中心、北京冬奥组委会、中新两国旅游单位共同举办了题为“北京——冬季旅游目的地”的线上圆桌论坛。

圆桌论坛的完整视频及北京文旅局特别制作的“冬奥举办地——首钢园之旅”导览视频，于12月1日北京时间上午10时，通过北京文旅全球合作伙伴资源对接平台https://traveltrade.visitbeijing.com.cn/对外发布，表达了两地对冬奥盛事推动共享北京文旅资源的积极诉求，同时向惠灵顿乃至各国网友图文并茂地诠释了北京冬奥会这一分会场的准备工作及设施安排。

惠灵顿中国文化中心主任郭宗光对两座城市的旅游资源共享充满期待。他指出，2022年北京冬奥会相关旅游设施的开发与建设令人印象深刻，也期待着新西兰运动员在此盛事上一展风采，2022年还将迎来中新两国建交50周年的重要时刻，中国文化中心将深度布局明年线上线下文旅交流重头戏。

据北京文旅局对外交流与合作处王睿副处长介绍，2022年北京冬奥会的举办，意味着北京、惠灵顿在缔结友好城市15周年后又将迎来令人鼓舞的新局面，相信两座城市在旅游资源的相互引进、线上线下交流方面必将锦上添花。近期线上圆桌论坛的举办，既是预热活动，也是北京文旅局通过“北京文旅全球合作伙伴资源对接平台”上线发布的系列活动之一。

参加线上圆桌论坛的惠灵顿市政府国际事务部主任袁同表示，北京冬奥会对旅游业发展势必产生不可比拟的助推力，惠灵顿市政府将针对惠灵顿公众及广大网友的关注点及相关诉求，做好有针对性、有信息含量的活动引导与项目推广。

参加线上圆桌对话的中新两国旅行社代表，分别就北京冬季目的地定位、惠灵顿与北京两地游客消费诉求异同及其消费习惯、往届冬奥会推进旅游的经验与教训等议题展开了深入探讨，包括冬奥会后北京旅游产品的研发举措、如何在新西兰推广和销售北京冬季旅游产品等。

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