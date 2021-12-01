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首届“学汉语，讲中国故事”大赛在埃及举办

2021年12月01日18:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗12月1日电 （记者周輖）首届“学汉语，讲中国故事”大赛日前在埃及首都开罗举办，来自全埃及多所高校中文系及孔子学院的12名选手在比赛中决出一二三等奖及优秀奖。

在比赛的演讲环节，围绕“讲中国故事”这一主题，有选手声情并茂地再现了孟母三迁、铁杵磨成针、精卫填海等中国传统文化故事，有选手讲述了中埃人民携手抗疫过程中的感人细节，也有选手讲述了自己与中文结缘、学习中文的经历。

在随后的问答环节，选手们根据所抽取的题目，现场回答了“最想去的中国城市”“最喜欢的中国电影”“学习中文后对中国印象的变化”等问题。选手们的精彩表现，显示出他们对中文和中国文化的热爱。经过近两小时的激烈角逐，来自开罗大学孔子学院的学员拉合姆·马哈茂德凭借优异的表现摘得一等奖。

本次比赛由“汉语桥俱乐部”开罗站、苏伊士运河大学和埃及英国大学联合举办。“汉语桥俱乐部”开罗站执行主席徐彦禾表示，选手们在比赛中呈现出的中文水平和状态超出了她的想象，一些同学对于中国经典故事、中国文化以及中国历史的了解十分深刻。她表示未来计划把选手们所讲述的故事翻译成阿拉伯语，以便让更多的埃及民众通过这些故事，更加深入地了解中国文化。

苏伊士运河大学孔子学院外方院长哈桑·拉杰布说，很欣喜地看到在埃及有越来越多人热爱学习中文，希望他们未来为促进埃中友好作出积极贡献。

(责编：于洋、刘慧)

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