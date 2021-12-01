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王毅会见加蓬外长穆贝莱

2021年12月01日16:44 | 来源：新华网
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新华社达喀尔11月30日电 当地时间2021年11月29日，国务委员兼外长王毅出席中非合作论坛第八届部长级会议期间在达喀尔会见加蓬外长穆贝莱。

穆贝莱表示，习近平主席在本届部长级会议开幕式上的重要讲话发出了加强非中合作的最强音，非洲国家深受鼓舞。中国对非合作不是空洞的许诺，而是实实在在的行动。我们深切感受到，面对疫情威胁，中国就坚定站在我们身旁。

王毅表示，习近平主席刚刚又宣布了大规模对非疫苗援助新举措，中方言出必行，将尽快把疫苗送到有需要的每个非洲人手中。所有人的生命都同等重要，国际社会不能坐视非洲在还没有克服发展鸿沟时又面临“免疫鸿沟”。

王毅说，中方始终从战略高度和长远角度看待中加关系，愿深化双方互信，推动合作取得更多成果。中方支持加蓬在国际和地区事务中发挥更大作用。

穆贝莱说，加中关系友好而紧密，务实合作使加人民直接受益。中国也是第一个向加蓬提供抗疫物资和疫苗的国家。为加方有效抗疫发挥了关键作用。加方毫不动摇地坚持一个中国原则，期待同中方深化农业、林业等领域合作，实现绿色发展，互利共赢。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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