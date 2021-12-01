老挝万象赛色塔综合开发区园区大门。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷12月1日电 （记者孙广勇）近两年，中国和老挝正合作把老挝首都万象的新城区——赛色塔综合开发区打造成低碳示范区，推动万象新城发展为老挝乃至东南亚国家当中低碳环保城市典范。万象赛色塔综合开发区位于老挝首都万象，占地面积11.5平方公里，由云南建投集团和老挝万象市政府共同投资开发。开发区是中老两国政府间重点合作项目，是中国国家级境外经济贸易合作区，也是老挝的国家级经济特区，被写入“中老命运共同体行动计划”。开发区坚持“产城融合”的发展模式，规划了工业园区和万象新城的功能，计划投资总额约50亿美元。

从老挝首都万象出发，行驶大约30分钟就来到位于城市东北方的万象赛色塔综合开发区。一条笔直宽敞的双向四车道柏油马路，穿过具有老挝传统风格的大门径直通向开发区。园区内道路干净平整、路灯高挑美观，“园区内的太阳能路灯、新能源客车，以及环境监测设备等都是低碳环保设计。园区绿化不断推进，道路两旁种植了很多热带树木，地面还有花草灌木，地下综合管网可进行中水自动灌溉。园区一直在积极推动低碳示范区建设，清洁绿色的环境吸引了不少鸟类来这里栖息生活。”云南省海外投资有限公司党委副书记、董事长刘虎告诉记者。

老挝万象赛色塔综合开发区园区内道路。人民网记者 孙广勇摄

在开发区内，中老铁路公司总部、中国新希望集团、日本豪雅公司、香港高登智慧制药、老挝通信技术公司……规划有序地排列着。截至2021年4月，开发区已经吸引来自中国、日本、新加坡、泰国等多个国家的共计92家企业入驻，入驻企业投资总额超过13亿美元，产能涵盖能源化工、电子产品制造、生物医药、农产品加工等领域。目前，赛色塔综合开发区正在全面推进项目二、三期基础设施建设以及万象新城建设，加快推进景观、园林、绿化、湖体等工程建设，正全力打造一座“绿色、生态、宁静、现代”的万象新城。记者获悉，开发区三期建设完成后，有望吸引约200家企业入驻，每年产值可达60亿美元，能为当地创造3万多个就业机会，每年向万象市和老挝政府提供3亿美元的财政收入。

万象赛色塔低碳示范区是中老两国政府依托老挝万象赛色塔综合开发区开展的应对气候变化的南南合作项目，是中国在发展中国家开展的“10个低碳示范区”合作项目之一。老挝国会副主席、时任自然资源与环境部部长宋玛·奔舍那清晰记得2020年7月16日两国签署合作建设万象赛色塔低碳示范区的谅解备忘录的时刻。他表示，十分感谢中方在气候变化领域提供的积极支持。中国大力开展南南合作，通过合作建设低碳示范区、实施减缓和适应气候变化项目、举办能力建设培训班等方式，分享应对气候变化与绿色低碳发展的有益经验，为老挝等发展中国家应对气候变化提供了大力支持。

建设低碳示范区也受到老挝当地民众的热烈欢迎，在开发区工作的老挝籍员工通昆·琅伦占说：“低碳示范区建设在老挝是崭新概念，我们正在把它变成现实，能参与其中，我很自豪。”附近的村民坎通一边赶着田野里的牛群一边说：“开发区的工厂没有污染，附近的庄稼、牛羊都长得很好，还给当地带来了更多的收入，听说还要建设花园式的万象新城，村民们都盼着呢。”

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