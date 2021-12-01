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巴基斯坦开设首个中文本科专业

2021年12月01日15:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伊斯兰堡11月30日电 （记者程是颉）当地时间11月29日，卡拉奇大学孔子学院举行了巴基斯坦首个中文本科专业启动仪式，公布了专业联合培养方案。根据方案，课程安排分四年完成，前两年将在卡拉奇大学孔子学院学习，符合中期考核要求后，将于四川师范大学完成后两年的课程，由中国教育部中外语言交流合作中心提供部分奖学金。据悉，首批学生将于2022年入学。

中国驻卡拉奇总领事李碧建在启动仪式上发言表示，中巴两国在各领域开展了互利互惠、富有成效的合作。率先在巴基斯坦开展2+2中文本科学历教育，让学生能够在全中文环境中提高语言能力，体验中国文化。

卡拉奇大学校长哈立德·伊拉奇表示，中国在经济领域取得了举世瞩目的成就，巴基斯坦应该学习中国经济发展的经验。他十分赞同孔子学院“从语言入手，用文化交融，促民心相通”的办学理念，认为在全球化时代，文明互鉴有益于各方参与者，国家之间只有相互了解才有可能实现和平共处。

卡拉奇大学孔子学院中方院长张小平表示，中巴关系是国家之间友好相处的典范，人人都是中巴友好的参与者。学院一直致力于汉语教学和中巴人文交流，注重汉语教学本土化和可持续发展，通过开设中文专业、开展本土教师培训等措施，打造巴基斯坦中文人才培养基地。

当天，卡拉奇大学孔子学院还举办了中巴建交70周年图片展暨卡拉奇大学孔子学院揭牌八周年庆祝活动。

(责编：艾雯、常红)

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