韩国论坛现场嘉宾合影。宋庆龄基金会供图

人民网讯 11月30日，2021年中韩妇女知名人士论坛以线上线下相结合方式在北京和首尔分设的主会场成功举行。论坛以“加强青少年儿童保护的政策方向与实践”为主题，邀请20余位中韩两国教育、法律、智库、健康等领域女性专家和代表参加。十二届全国政协副主席、中国宋庆龄基金会主席王家瑞，全国妇联副主席、书记处书记蔡淑敏，韩国21世纪韩中交流协会会长金汉圭，韩国梨花女子大学前校长李培镕出席论坛开幕式并致辞。中国宋庆龄基金会党组书记、常务副主席杭元祥出席开幕式，中国人民大学原党委书记靳诺作主旨发言。据悉，本次论坛由中国宋庆龄基金会和韩国21世纪韩中交流协会共同主办，中华全国妇女联合会支持，中国宋庆龄基金会培训交流中心承办。

王家瑞表示，今年是中国共产党成立100周年。不久前，中国共产党十九届六中全会胜利召开，审议通过了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》。实践充分证明，中国共产党能够凝聚人心、得到人民拥护的根本原因在于它始终践行为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心使命，并能够不断适应时代要求进行自我净化、自我完善、自我革新、自我提高。中国共产党既为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴，也为人类谋进步、为世界谋大同。

王家瑞表示，在中国“十四五”规划开局之年的2021年，中国的未成年人保护事业取得重大进展，修订并实施了《中华人民共和国未成年人保护法》，颁布了《中华人民共和国家庭教育促进法》，开展了一系列专项行动，进一步完善家庭、学校、网络、社会、政府、司法六大保护体系，为广大青少年儿童健康成长更加全面立体地保驾护航。中国宋庆龄基金会自成立之始，就将关爱青少年儿童确定为三项办会宗旨之一。作为国务院未成年人保护工作领导小组成员单位，中国宋庆龄基金会积极履行承担的职责任务，在帮扶关爱留守儿童和困境儿童等群体、通过公益项目服务未成年人成长成才等方面积极开展工作，为新时代未成年人保护工作高质量发展做出了自己的贡献。

王家瑞表示，去年和今年，中国宋庆龄基金会和韩国21世纪韩中交流协会共同克服困难，在各方的大力支持下，坚持举办中韩妇女知名人士论坛，正是中韩民间友好交流“疫情切不断、友情更加深”的生动体现。期待论坛未来成为促进两国妇女和青少年交流合作的坚实桥梁，发挥更大作用。王家瑞高度评价金汉圭会长多年来一直关心和关注中国发展，带领韩国21世纪韩中交流协会为中韩友好事业的不断发展作出的积极贡献，表示中国宋庆龄基金会愿深化与韩国21世纪韩中交流协会的合作，办好“中韩文化交流年”相关活动，共同迎接明年中韩建交30周年，为促进中韩民间交流、增进民意相通做出新的贡献。

金汉圭热烈祝贺中国共产党成立100周年，对中国共产党带领中国人民取得的发展成就表示高度赞赏。金汉圭表示，新冠疫情暴发以后，中国采取了果断而有效的防疫措施，并成功研发出疫苗，迅速保障了人民的健康和生命安全。中国能够有效控制疫情，是中国共产党践行“人民至上”价值理念的最好体现。当前，新冠病毒依旧横行于世界范围内，我们应更加关注儿童和青少年群体，最大限度减少他们可能遭受的冲击，这是韩国21世纪韩中交流协会和中国宋庆龄基金会必须共同关注和推进的课题。本次论坛的主题聚焦于新冠疫情下保护儿童和青少年，可谓恰逢其时，将对韩中两国以及全世界儿童和青少年保护做出很大的贡献。今后，韩国21世纪韩中交流协会将进一步深化同中国宋庆龄基金会的合作，加强两国在女性、儿童、青少年领域的交流，为增进两国的国家利益而做出努力，推进韩中关系不断向前发展。

蔡淑敏表示，中韩妇女交往作为两国人文交流的重要组成部分，为增进两国人民互相了解、促进两国民心相通发挥了积极作用，也成为两国人民友好的真实生动写照。中国党和政府历来高度重视青少年儿童事业发展。作为中国最大的妇女组织，全国妇联重点从三方面推进未成年人保护工作：一是加强家庭监护，宣传贯彻《家庭教育促进法》，制定出台《全国家庭教育指导大纲（修订）》等系列指导文件，提升家长依法履行监护职责的意识和能力；二是完善维权机制，联合最高检明确对性侵未成年人加强立案监督，有效惩治犯罪；三是常态化开展儿童关爱服务活动，为广大儿童特别是留守儿童、困境儿童，提供品德教育、亲情抚慰、安全保护、结对帮扶，助力儿童健康成长。

首都师范大学学前教育学院院长康丽颖、韩国梨花女子大学领导力开发院院长李明善分别代表中韩双方进行点评，中国宋庆龄基金会国际合作交流部部长陈爱民作总结发言。与会人士一致认为，论坛为中韩妇女代表提供了一个畅所欲言、学习分享的平台，打造了温暖的云上交流空间。双方交流有益经验和真知灼见，将更好助力中韩交流合作，为青少年儿童健康快乐安全成长撑起更加美好的蓝天。

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