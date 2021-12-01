新华社达喀尔11月30日电 当地时间11月29日，国务委员兼外长王毅在出席中非合作论坛第八届部长级会议期间在达喀尔会见科特迪瓦国务部长兼外长卡马拉。

王毅说，祝贺科方积极应对新冠肺炎疫情，努力实现经济中高速增长。中科关系保持健康稳定发展，务实合作顺利推进。中国已成为科最大的双边融资伙伴、第三大贸易合作伙伴，两国基础设施和民生合作项目取得了良好经济社会效益。

王毅表示，欢迎科方用好中国国际进口博览会、中非经贸博览会、中国广交会等重要平台，进一步推介可可等本国特色优势产品，实现互利共赢。习近平主席宣布中方将为非洲农产品输华建立“绿色通道”、设立“支持非洲出口贸易融资专项资金”，这将为促进科农产品对华出口提供更多便利。中方愿同包括科方在内的非洲国家一道，推动中非合作取得更多实实在在的成果。

卡马拉表示，中国是科特迪瓦的好伙伴。中方不仅为科方及时提供疫苗和医疗物资，有力支持科方抗击疫情，也为科经济发展和民生改善作出了重要贡献。科方期待进一步拓展科中经贸合作，欢迎中国企业投资，帮助科方提升原材料加工能力。

双方一致同意开好本次部长级会议，为中非互利合作注入强劲动力。

(责编：苏缨翔、燕勐)