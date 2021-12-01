人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

王毅会见科特迪瓦国务部长兼外长卡马拉

2021年12月01日14:28 | 来源：新华网
小字号

新华社达喀尔11月30日电 当地时间11月29日，国务委员兼外长王毅在出席中非合作论坛第八届部长级会议期间在达喀尔会见科特迪瓦国务部长兼外长卡马拉。

王毅说，祝贺科方积极应对新冠肺炎疫情，努力实现经济中高速增长。中科关系保持健康稳定发展，务实合作顺利推进。中国已成为科最大的双边融资伙伴、第三大贸易合作伙伴，两国基础设施和民生合作项目取得了良好经济社会效益。

王毅表示，欢迎科方用好中国国际进口博览会、中非经贸博览会、中国广交会等重要平台，进一步推介可可等本国特色优势产品，实现互利共赢。习近平主席宣布中方将为非洲农产品输华建立“绿色通道”、设立“支持非洲出口贸易融资专项资金”，这将为促进科农产品对华出口提供更多便利。中方愿同包括科方在内的非洲国家一道，推动中非合作取得更多实实在在的成果。

卡马拉表示，中国是科特迪瓦的好伙伴。中方不仅为科方及时提供疫苗和医疗物资，有力支持科方抗击疫情，也为科经济发展和民生改善作出了重要贡献。科方期待进一步拓展科中经贸合作，欢迎中国企业投资，帮助科方提升原材料加工能力。

双方一致同意开好本次部长级会议，为中非互利合作注入强劲动力。

(责编：苏缨翔、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部